帝灣居兩房戶黑雨下1278萬沽

逾16個月來項目首錄成交

長實（1113）前高層要員周年茂旗下華業集團發展、已屬現樓的屯門嘉和里山路帝灣居，錄得自去年4月底後、逾16個月來首宗一手成交，以1277.6萬元售出大廈5樓C室，實用面積916方呎兩房1套及儲物室戶型，實呎13,948元，買家成交期兩個月。

代理消息指，上述買家於昨日黑雨警報期間入標，並獲發展商接納。帝灣居自2020年6月推出至今累售約7伙，套現逾1.1億元；項目鄰近黃金海岸，提供22個分層單位，實用面積887至1329方呎、屬兩房1套至3房1套間隔；另設5幢洋房，實用面積3544至4403方呎。值得留意，由於本月初超強颱風蘇拉襲港，加上今次特大雨災，令發展商推盤部署亦受影響，綜合市場資訊，本月首8天整體一手成交僅錄約30宗。

不過，新盤市况稍後料趨活躍。路勁（1098）與深圳控股（0604）合作屯門掃管笏管翠路全新盤凱和山，原定昨日向傳媒開放設於尖沙嘴的示範單位，現改為下周一開放，料當日亦將上載樓書。

凱和山合共提供693伙單位，包括4座住宅大樓，戶型包括開放式至4房設計，以及特色戶，另設14間洋房。分層單位主打兩房戶、佔四成涉200餘伙，單位樓層高度約3.15米至3.5米；項目關鍵日期為明年6月，樓花期長約11個月。