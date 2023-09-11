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長實劈價沽峻瀅維港頌32車位 套逾半億

【明報專訊】長實（1113）繼早前以低價推售油塘親海駅後，近日劈價最高35%拆售將軍澳峻瀅二期及北角維港頌車位餘貨，過去兩日共售出32個，套現約5200萬元。長實營業部首席經理郭子威表示，投資氣氛受到匯豐提高封頂利息而急速變壞，買家態度變得非常觀望，集團對是次車位銷情感到滿意，現階段兩項目車位仍按新價繼續銷售，暫不打算調整售價。

長實上周六分別以128萬元起及236萬元起拆售峻瀅二期及維港頌車位餘貨，昨日亦再加推共15個車位，包括10個位於峻瀅二期及5個位於維港頌，發展商指，上述兩盤過去兩日共售出32個車位（包括24個來自峻瀅二期及8個來自維港頌），套現約5200萬元。

屯門工廈連3車位叫價2100萬

另香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，純車位8月錄731宗買賣登記（主要反映7月市况），較7月738宗輕微下跌約0.9%，但仍創13個月次高，若以三區劃分，8月純車位買賣登記量，其中港島錄357宗登記，較7月的421宗減少約15.2%；相反，九龍區錄155宗買賣登記，較7月103宗增加約50.5%；新界區錄219宗登記，較7月214宗增加約2.3%。其中價值100萬以上至200萬元純車位錄433宗登記，較7月488宗減少約11.3%；價值200萬元以上純車位錄175宗登記，較7月168宗增加約4.2%；價值100萬元或以下純車位錄123宗登記，較7月82宗增加50%。

此外，美聯工商區域營業董事陳樂民表示，屯門震寰路9號好收成工業大廈高層兩個單位，總面積約3742方呎，另有3個私家車車位，業主叫價約2100萬元放售，呎價約5612元。

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