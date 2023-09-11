十大屋苑周末13成交 升3倍創19周新高

匯豐銀行上周公布本月中調高新做按揭封頂息半厘後的首周末，中原及美聯統計，十大屋苑周末兩日分別共錄13宗及14宗成交，按周急升10宗或逾3倍，重返雙位數交投量之餘，更創出19周新高，零成交屋苑亦遞減至2個，其中天水圍嘉湖山莊錄4宗佔最多，鰂魚涌太古城及荔枝角美孚新邨亦分別錄得兩宗成交；只有藍田麗港城及沙田第一城，周末未錄得任何成交。

代理指有買家趕加封頂息前入市

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，連續兩周臨近周末均受惡劣天氣影響，樓市交投活動受挫，市場累積一定購買力終在周末爆發，加上二手業主陸續面對現實，擴大議價幅度，且有大型銀行本月中起調高封頂按息，有買家趕於調高按揭利率前入市，樓價有尋底迹象，料二手交投逐步回升。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預料，本月陸續有多個新盤部署推售，市場仍然會以一手主導，但低價二手筍盤仍會見一定承接力。

十大屋苑中，周末交投最旺為嘉湖山莊，兩日連錄4宗成交。

嘉湖佔4宗 十大屋苑中最旺

中原地產資深區域營業經理文家輝表示，嘉湖山莊近期整體樓價回落，踏入9月，交投有反彈迹象，業主持續擴大減幅吸客，本月首十日暫錄8宗成交，較上月同期多5宗。其中位於樂湖居9座中層C室，實用面積551方呎，3房間隔，望園景，以507萬元沽出，實呎9201元，買家為同區上車客，原業主2011年4月238萬元買入，持貨約12年半，帳面獲利269萬元或逾1倍。

另外，市場續有業主因移民關係，不惜將物業蝕讓套現離場。

得寶移民盤300萬沽 6年實蝕兩成

利嘉閣地產高級聯席董事鮑允中表示，九龍灣得寶花園C座中層04室，實用253方呎，原則1房改為開放式間隔，附新淨裝修，浴室改以玻璃作間隔，今年3月曾以430萬元放售，及後逐步減價，最新以300萬元售出，累減130萬元，減幅達三成，實呎11,858元。

上述單位原業主2017年364萬元購入，持貨約6年，帳面蝕64萬元，若連使費料實蝕近80萬元，蝕幅約22%。