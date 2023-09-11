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周末一手沽16伙 恒地佔逾八成

【明報專訊】恒地（0012）於周末兩日天氣持續不穩下，繼續加快賣樓步伐。

綜合各大代理資料，新盤市場過去兩日共錄得約16宗成交，其中恒地紅磡必嘉坊系列第三期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，昨日推出28伙發售，據悉即日售出其中6伙，成交價396.61萬至809.82萬元，實呎18,708至20,926元，套現約3057萬元，其中實用387方呎的28樓B室，成交價809.82萬元、實呎20,926元。

另恒地同系的粉嶺北ONE INNOVALE系列上周六亦售出5伙，連同系內其他樓盤，恒地過去兩日共售出13伙單位，佔一手市場逾八成。

星凱‧堤岸連環加推 本周兩日發售15伙

另外，中洲置業旗下已屆現樓的火炭星凱．堤岸，繼上周六公布於周三發售11伙後，昨日再公布於周四緊接發售4個單位，兩日合共推出15個單位發售。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，星凱‧堤岸繼上周六晚上載銷售安排，推出11伙於周三起發售，昨日再度推出全新銷售安排，推出4伙於周四起發售，戶型涵蓋1至3房戶，入場單位為5座35樓G室，折實售價776.3萬元，而項目於過去周末亦開放全新5座樓王示範單位予公眾參觀，兩日吸引逾千人到場參觀。

同時，項目上周四更新價單，新增專才住靚屋及代繳印花稅優惠，買家最高可獲17.25%折扣。樓盤開售至今累售874伙，佔可供發售單位約七成，套現逾90億元，平均呎價20,369元。

黑雨影響 凱和山延至今日向傳媒開示位

值得一提，受到上周五黑雨影響，亦打亂發展商的推盤計劃，路勁（1098）與深圳控股（0604）發展的屯門管翠路項目凱和山，延至今日開放示範單位予傳媒參觀，料短期內開價。

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