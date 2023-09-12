KOKO HILLS首錄二手 兩房3年實蝕兩成

【明報專訊】市區新近入伙盤錄得二手蝕讓成交，其中藍田KOKO HILLS首宗二手即見蝕讓。中原首席分區營業經理洪金興表示，上述單位為3座中層F室，實用462方呎兩房戶，望園景，以800萬元售出，實呎17,316元；原業主2020年夏天以958.8萬元一手購入，當時未獲發展商提供回贈，帳面蝕逾158萬元或17%，連使費料實蝕約208萬元或約22%離場。
此外，中原副區域營業董事袁廣達表示，鰂魚涌康怡花園N座中層1室，實用490方呎，兩房間隔，以809萬元沽出，實呎16,510元。原業主2020年5月900萬元買入，連使費計料實蝕逾140萬元或約16%。
嘉麟閣3房8400萬沽 呎價4.7萬逆市破頂
不過，港島南二手豪宅卻錄逆市下罕見呎價破頂二手成交。市場消息透露，樓齡約36年的淺水灣老牌豪宅嘉麟閣，位於1座高層A室，實用面積1775方呎，3房間隔，望海景，原叫價8800萬元，議價後減400萬元或約4.5%，約8400萬元售出，實呎47,324元，創屋苑呎價新高紀錄。原業主2008年4000萬元購入，帳面獲利4400萬元或約1.1倍。
此外，匯豐銀行上周公布本月18日起調高新做按揭封頂按息，有買家加快入市，以便趕上按揭「尾班車」。中原分行經理鍾光英表示，堅尼地城加惠臺2座高層A室，實用642方呎，3房1套間隔，以1240萬元沽出，實呎19,315元。買家為同區工作的醫護人員，已睇樓一段時間。原業主2001年355萬元一手買入，帳面賺885萬元或2.5倍。
另外，市場再錄科學園公司客租樓個案。中原副分區營業經理周家傑表示，沙田九肚豪宅澐灃2座中層複式戶，實用面積2179方呎，4房連雙套房間隔，獲科學園公司客11.38萬元租用，呎租52.2元。業主2018年8268萬元一手購入，租金回報約1.6厘。