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凱和山最快日內開價 首批最少139伙

【明報專訊】掃管笏新盤供應生力軍、路勁（1098）與深圳控股（0604）發展、樓花期長約10個月的屯門管翠路凱和山，昨日上載樓書，項目最快日內開價，首批料最少推出兩成即約139伙，並集中推出1000方呎以下標準單位。

本周將開放設於尖沙嘴的示範單位予公眾參觀（有關凱和山示範單位見B4版）。項目共提供693伙，由4座分別16或17層住宅大樓及16幢洋房式物業組成。值得留意，據樓書顯示，單位業主將來有機會要承擔斜坡維修費用。

內地專才1634萬入市128 WATERLOO

新地（0016）部署即將開售天水圍天榮站YOHO WEST之際，同系大埔白石角University Hill第2B期，最新透過招標錄得9月首宗一手成交，售出優景閣第2座地下B8室，實用435方呎兩房間隔，連175方呎花園，成交價788萬元、實呎18,115元，買家可獲贈部分家具。另萊蒙（3688）與俊和合作、已屆現樓的窩打老道128 WATERLOO，新錄1宗成交，沽出11樓A室，實用579方呎兩房連儲物室間隔，成交價1633.7萬元、實呎28,216元，買家為內地專才。項目2020年開售至今累沽約59伙，單位連車位套現逾13.4億元，平均成交呎價逾3.2萬元。

香島4房複式特色戶周五招標

南豐旗下已屆現樓的筲箕灣香島，以招標形式推售第5座30樓B室，單位實用面積1813方呎，屬4房雙套頂層複式特色戶，連97方呎平台及794方呎天台，單位於周五上午10時招標，並於同日上午11時截標。翻查成交記錄冊，今年3月曾錄得第1座31樓A室頂層複式天台特色房成交，單位同為實用面積1813方呎，同屬4房雙套間隔，附設97方呎平台及654方呎天台，與是次招標戶在座數景觀與天台呎數不同，當時成交價5800萬元、實呎31,991元。

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