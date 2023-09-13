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愛彼租The Henderson逾萬呎樓面

【明報專訊】雖然市場對商廈的需求，尚未完全回復至疫情前水平，但個別國際品牌趁淡市承租港島地標式甲級商廈；預計今年底落成、恒地（0012）旗下中環美利道商業項目The Henderson，再錄矚目預租個案，瑞士經典手表品牌愛彼（Audemars Piguet），落實承租項目一層樓面涉約1.2萬方呎，另一國際畫廊亦承租該廈，整個項目出租率近50%。

李家誠：

鞏固項目商業地標角色

恒地主席李家誠表示，The Henderson獲愛彼等國際知名品牌和大型企業青睞，鞏固項目作為香港新商業地標的角色；他續稱，項目彰顯集團的願景，將藝術、創新和可持續發展元素融入建築。

恒地租務副總經理梁碧茜指出，愛彼租用The Henderson全層共1.2萬方呎樓面，將作為AP House及香港辦公室，但未有透露具體租金，只表示租金參考中環區甲級寫字樓呎租，亦因應市場而調整，項目出租率近50%。

被問及商廈市道尚欠佳，梁回應稱，商廈需求自2020年疫情爆發後，開始轉弱，但集團仍具信心，自今年全面通關後，租務轉活；目前The Henderson的租金與中環其他甲級寫字樓相若，屬合理水平。

另資料顯示，鰂魚涌七姊妹道206至208號工廈的地下及1樓，地舖面積5370方呎，1樓面積7445方呎，上月中分別以9500萬及6000萬元易手，呎價分別1.77萬元、8059元；原業主為磁帶大王陳秉志，兩物業同於2002年購入，購入價分別1200萬及500萬元，即陳持貨21年，帳面賺1.38億元或8倍。

陳秉志沽鰂魚涌工廈帳賺1.38億

市場消息稱，柴灣東貿廣場中低層全層，面積7758方呎連雙車位，以約4910萬元易手，呎價約6300元。資料顯示，原業主為嘉瑩有限公司，註冊董事為郭卓彥、梁婉玲，其中梁婉玲與裕泰興「太子爺」羅守輝太太名字相同，該公司在2019年4月以5900萬元，持貨逾4年，帳面蝕讓990萬元或17%。

[香港地產]

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