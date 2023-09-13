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映築18伙市建局持有單位近沽清

【明報專訊】雖然近日新盤交投氣氛平淡，但恒地（0012）及市建局合作、已屆現樓的長沙灣映築，昨晚推售市建局持有的18個單位，據市場消息指售出17伙，銷情理想；是次整批均呎逾1.7萬元，售價538.9萬至1126.5萬元，當中個別單位呎價，較去年售出的同類單位低逾一成。

華懋VICTORIA COAST

日內上載樓書

此外，華懋和港鐵（0066）合作的何文田站瑜一系列更新價單，價單售價不變外，推出新建築期付款計劃，提供最高折扣14%，新建築期付款計劃與最優惠的現金即供，相差1個百分點，較舊有建築期付款增2%折扣。華懋銷售總監封海倫指出，本月16日至10月8日期間購入單位，可獲贈港鐵商場購物券，3房買家獲3.8萬元購物券、兩房買家獲2.8萬元購物券，1房買家獲1.8萬元購物券。

建灝聯合道文曜

擬代繳從價印花稅

瑜一系列今年初推出至今累售429伙，套現73億元，單位平均價1700萬元，平均呎價約2.83萬元。

至於同系薄扶林VICTORIA COAST，擬本周上載樓書，稍後招標。

建灝旗下九龍聯合道文曜，最快周內開價、對外開放現樓單位；建灝投資及銷售部董事鄭智荣稱，集團擬為買家提供上限為樓價4.25%的代繳從價印花稅優惠，如買家不用該優惠，可享樓價5%折扣。

另外，本月主要新盤暫時錄得逾10宗撻訂，其中英皇（0163）旗下港島半山捌號新錄撻大訂，為27樓C室，實用310方呎1房戶，原於去年3月售出，成交價1076.25萬元、實呎3.47萬元，買家採「450日先住後付計劃」，若淨計沒收10%訂金，估計發展商殺訂逾107萬元。

[香港地產]

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