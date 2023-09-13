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紅磡環海‧東岸開放戶 業主持貨4年蝕近三成

【明報專訊】加息陰霾下，二手市場蝕讓成交不斷。利嘉閣分行經理薛丁武表示，紅磡環海‧東岸第1A座高層L室，實用194方呎開放式戶，業主去年底以440萬元放盤，累減100萬元或約23%後，以340萬元易手，實呎1.75萬元；原業主2019年430萬元購入，帳面蝕90萬元，連使費料實蝕約110萬元或26%離場。

得寶1房395萬沽

業主料損手24%

另資料顯示，九龍灣得寶花園H座中層03室，實用282方呎1房戶，以395萬元易手、呎價1.4萬元；原業主2019年以494萬元購入，帳面蝕99萬元，連使費料實蝕120萬元或24%。

傲瀧3房連車位1768萬沽

業主蝕兩成

新界區成交方面，利嘉閣分行經理鄭啟聰稱，西貢清水灣傲瀧2座中層C室，實用1146方呎、3房1套間隔，享園景，原業主以1900萬元放盤，終以1768萬元連車位易手，即累減132萬元或7%，實呎1.54萬元；原業主2018年以1857.9萬元一手購入、再以約230萬元購車位，即總購入價近2090萬元，帳面蝕約322萬元，連使費料實蝕約410萬元或20%

嘉湖本月暫錄12宗成交

全月料超上月

不過，受惠業主願意減價，部分大型屋苑本月交投見回升。

美聯助理聯席董事張子健表示，天水圍嘉湖山莊9月至今暫錄約12宗成交，料本月交投全月勢超8月全月錄約18宗，最新成交為翠湖居1座低層A室，實用639方呎3房間隔。以520.38萬元易手，實呎8144元；原業主2013年以317萬元購入，帳面賺逾203萬元或64%。

[香港地產]

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