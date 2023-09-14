信置首插旗啟德 組財團53.5億奪地 每呎樓面價5392元 區內逾9年最低

明報記者甘潔瑩

地政總署表示，上述地皮以53.5億元批予金得誠有限公司，其母公司包括信置、中海外（0688）、鷹君（0041）及華置（0127），該公司為出價最高投標者；地皮鄰近港鐵宋皇臺站住宅地，位於長實（1113）去年底投得的第2A區4號地盤、5（B）號地盤及10號地盤、及簡約公屋中間。是次開標地皮面積14.53萬方呎，預計可建樓面99.23萬方呎，料提供約1325伙。若與長實持有地皮、每方呎樓面地價6138元相比，即地價在8個月下低12%。

呎價比長實去年底投得同區地低12%

對今次成功進軍啟德，信置副主席黃永光表示，非常高興與伙伴合組之公司投得用地；他表示，項目位置優越，配套完善，交通四通八達，為集團土地儲備增添一幅上佳地皮，集團對香港前景亦充滿信心，將興建優質住宅，加上園境、綠色及舒泰適意設施、智能家居設計，貫徹可持續發展理念。

黃永光：對香港前景充滿信心

中原測量師行張競達稱，是次啟德地價貼近市場預期，惟仍屬區內地皮9年新低，是次地皮未因早前荃灣首置上車盤地皮流標影響，反映發展商仍積極競投市區地皮，加上區內大型商場、商業項目有望今年內落成及開幕，區內住宅需求將持續增加。他續指，是次中標價偏向保守，主要是地皮發展條款較多，如興建地下街設施及多項社福設施，料興建中小型住宅單位，預計項目落成後，計算建築成本及合理利潤後，每方呎售價約1.5萬元。

項目須建男童院等社福設施

上述地皮原定上周五（8日）截標，惟因極端天氣情况而延期至本周一截標，地政總署收到6份標書，其他入標財團屬本地龍頭發展商，包括在區內持有地皮的長實、新地（0016）、恒地（0012）、會德豐和南豐等。

根據賣地章程顯示，中標發展商須興建地下街，以及6項社福設施，涉樓面最少4.19萬方呎，包括嚴重弱智人士宿舍及男童院，面積分別1.49萬及逾1.2萬方呎，是面積較大的社福設施；餘下4項社福設施，面積約介乎1327至6869方呎。

[香港地產]