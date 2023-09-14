瑧頤兩房544萬沽 料屬屋苑二手新低

中原副區域營業經理王勤學稱，上述瑧頤中層A8室，實用434方呎兩房間隔，原業主叫價550萬元，減價6.2萬元或1.1%後，以543.8萬元沽出，實呎12,530元；原業主2019年6月以673.9萬元一手買入，帳面蝕130萬元或19%，若連使費及發展商回贈計，料實蝕逾168萬元或25%。

呎價1.25萬 原業主料損手25%

天水圍嘉湖山莊近日連錄8宗成交；美聯高級營業經理陳振明表示，嘉湖山莊翠湖居第4座中層F室，實用449方呎兩房戶，原業主叫價500萬元，累減100萬元或兩成後，以400萬元沽出，實呎8909元；原業主2010年以153.5萬元購入，帳面賺246.5萬元或1.6倍。

美孚3房劈價三成後易手

二手蝕讓成交亦見諸市區老牌屋苑，當中9月至今暫錄約7宗成交的荔枝角美孚新邨，香港置業高級首席聯席董事吳志輝稱，美孚新邨三期百老匯街58號中低層A室，實用779方呎3房戶，原業主早前以1168萬元放盤，累減340萬元或近三成後，以828萬元沽出，實呎10,629元，低市價約5%；原業主2016年以840萬元購入，帳面蝕約12萬元或1.4%，連各項使費和稅項計，料實蝕約60萬元或約7%。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，綜合土地註冊處資料，8月二手私宅買賣登記錄2204宗（具體反映7月市况），較7月錄1970宗回升234宗或12%，為連跌兩個月後反彈，並重越2000宗之上；8月同期登記總值按月增13%，錄得185.96億元，是連挫4個月後首次回升，平均每宗登記涉資843.72萬元，按月微升1.1%。

分析：本月二手私宅登記趨萎縮

陳表示，雖然8月下旬的二手交投略轉快，但受颱風及暴雨的停市影響，9月買賣登記勢必回落；再者，本地大型銀行相繼調高按息，進一步打擊準買家入市意欲，預料本月二手私宅登記量將再度萎縮，恐再跌穿2000宗水平，按月或跌逾一成。

[香港地產]