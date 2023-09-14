moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

瑧頤兩房544萬沽 料屬屋苑二手新低

【明報專訊】再有本地大型銀行調高物業按揭封頂利率，在加息陰霾下，二手市場持續錄得蝕讓成交，其中元朗半新盤瑧頤有兩房戶，以544萬元易手，業主4年料實蝕逾168萬元或25％，成交價料屬屋苑兩房單位二手新低。

中原副區域營業經理王勤學稱，上述瑧頤中層A8室，實用434方呎兩房間隔，原業主叫價550萬元，減價6.2萬元或1.1%後，以543.8萬元沽出，實呎12,530元；原業主2019年6月以673.9萬元一手買入，帳面蝕130萬元或19%，若連使費及發展商回贈計，料實蝕逾168萬元或25%。

呎價1.25萬 原業主料損手25%

天水圍嘉湖山莊近日連錄8宗成交；美聯高級營業經理陳振明表示，嘉湖山莊翠湖居第4座中層F室，實用449方呎兩房戶，原業主叫價500萬元，累減100萬元或兩成後，以400萬元沽出，實呎8909元；原業主2010年以153.5萬元購入，帳面賺246.5萬元或1.6倍。

美孚3房劈價三成後易手

二手蝕讓成交亦見諸市區老牌屋苑，當中9月至今暫錄約7宗成交的荔枝角美孚新邨，香港置業高級首席聯席董事吳志輝稱，美孚新邨三期百老匯街58號中低層A室，實用779方呎3房戶，原業主早前以1168萬元放盤，累減340萬元或近三成後，以828萬元沽出，實呎10,629元，低市價約5%；原業主2016年以840萬元購入，帳面蝕約12萬元或1.4%，連各項使費和稅項計，料實蝕約60萬元或約7%。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，綜合土地註冊處資料，8月二手私宅買賣登記錄2204宗（具體反映7月市况），較7月錄1970宗回升234宗或12%，為連跌兩個月後反彈，並重越2000宗之上；8月同期登記總值按月增13%，錄得185.96億元，是連挫4個月後首次回升，平均每宗登記涉資843.72萬元，按月微升1.1%。

分析：本月二手私宅登記趨萎縮

陳表示，雖然8月下旬的二手交投略轉快，但受颱風及暴雨的停市影響，9月買賣登記勢必回落；再者，本地大型銀行相繼調高按息，進一步打擊準買家入市意欲，預料本月二手私宅登記量將再度萎縮，恐再跌穿2000宗水平，按月或跌逾一成。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款