港大王于漸：出售公屋 助吸引人才

王于漸過去多年一直建議政府出售公屋單位，例如他與同事在2021年發表《香港經濟政策綠皮書》便提出，以市價25%向公屋租戶出售單位，藉此解封5.8萬億元資產，相當於超過兩年的本地生產總值（GDP）或10年政府財政開支。王于漸早前主講由中國國情研習促進會（香港）主辦、香港科技大學經濟系兼任教授范耀鈞主持經濟「范」泛講視頻會議講座，也曾再次提及出售公屋，指此舉可配合本港大規模引入人才及勞動力的政策。

根據政府統計處上月發表的本港人口臨時數字，今年中約為749.8萬，較去年中734.6萬增逾15萬，回升至接近2019年高峰水平，升幅主要來自3.1萬單程證持有人和14.3萬其他香港居民移入，可見行政長官李家超在去年7月上任至今推出「搶企業、搶人才」的策略有初步成效；不過，本港仍面對人口老化的問題，根據2021年人口普查，2021年人口為741.3萬，年齡中位數為46.3歲，而本港在1997年回歸以來，年齡中位數在每5年一次的人口普查中已持續上升（見表）。根據聯合國今年初預測，到了2050年，本港會成為全球人口老化程度最高的城市，有40.6%的人口為65歲或以上。

四成公屋僅一至兩名住戶 資源使用率低

王于漸表示，雖然本港政府過去三次公布人口普查報告後均曾提出人口老化問題，但之後均沒有提供解決方案，直至李家超去年7月上任行政長官後，才在引入勞工、人才等方面有政策落地，而他認為這些政策力度要更大，並且要就此提供房屋、土地配套。他指出：「吸引勞工、人才的門口要更大，而當門口開得更大後，若解決不了房屋、土地問題仍然是不行的，人才來港後不能沒有合適居所，否則人才亦不會來。假如本港需要發展科技、創新產業，需要做一些研究，亦需要大學去配合，尤其是與科技及工程相關學系；總而言之，我們不同政策也要做得好，政策之間既不要互相矛盾，亦不要做啲又唔做啲，例如若政策A、B、C均屬必須的話，做政策A後不可不做政策B，做政策B後不可不做政策C，若政策A、B、C均做好，這樣便可以成事了。」

在本港需要大規模引入勞工、人才的前提下，如何提供房屋、土地配套呢？王于漸認為，出售公屋單位予租戶，可以幫助釋放這些寶貴房屋資源予市場，「出售公屋單位，可以令目前住在公屋單位的租戶轉為擁有自己的單位，當他們擁有該單位後，可以作出很多不同的選擇。我們要了解的是，現時近四成公屋單位住戶人數只有兩個或一個，在此情况下，公屋戶住得非常寬敞，因此公屋資源使用率亦非常低，如果這些住戶繼續租住公屋，此情况是無法改善的，而政府若要求現租住公屋的公公婆婆搬出去，在政治上、社會上均無法接受；但如果這些公屋戶日後擁有該單位，他們部分可能會自願搬走、將該單位租給更有需要的人，這樣便可以釋放寶貴的公屋資源，這是我建議出售公屋的理由」。

王于漸表示，政府出售公屋單位的話，亦可被視為一個社會契約，他表示：「 本港住在公屋的居民一般收入不多、財富不高，若政府容許很多外來人口來港，他們的反應料非常負面。但如果他們可以低價買入公屋單位成為業主的話，料對於外來人口便不會那麼抗拒，原因是愈多人來該單位就會愈升值。另外，他們亦可以把該單位在市場出租，每月有理想租金收入，自己在珠海住得更舒服，變成境外業主，也是挺不錯的安排！」

出售公屋 可帶旺裝修按揭市場

至於此時此刻出售公屋單位的另一原因，王于漸認為，可藉此刺激內需、提振經濟，「雖然只要政策正確的話，本港中長期經濟其實頗有希望，但短期我們的情况其實非常差，第一個原因是全世界經濟也不好，而本港作為開放的經濟體，一定會受到拖累，第二個原因是目前中美關係惡劣，在這環境之下，香港很多方面均很被動，例如新股首次公開發售（IPO）市場便一直吹冷風。所以短期之內，我們要比較依靠內部經濟，而政府低價出售公屋單位的話，這些新晉業主除了可能會裝修單位外，亦很可能會向銀行申請按揭，令銀行、律師行有更多生意做，甚至相關按揭資產亦可以證券化，成為金融市場上比較長期的債券，這對本土金融及消費均有些幫助，是一支細細的經濟強心針」。

明報記者 葉創成

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