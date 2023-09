籲港搶全球人才 建中國矽谷

【明報專訊】本港未來經濟的願景之一,是成為國際創新科技中心,而正如已故國際武打明星李小龍有一金句:「你想成為什麼人,就能成為什麼人」(As you think, so shall you become)。王于漸認為,本港作為國際創新科技中心的定位亦一定要定得高──成為中國矽谷,並且就此出台一系列土地、房屋、人才、教育政策,在本港培育及吸引全世界科技人才。