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凱和山首批均呎1.1萬 重返4年前 涉140伙 最低折實呎價9168元

【明報專訊】經濟前景未明、加息陰霾持續打擊樓市，再有全新住宅盤以低價出擊；路勁（1098）與深圳控股（0604）合作、樓花期長10個月的屯門掃管笏凱和山，以折實均呎11,088元首推140伙，明日正式收票，相關均呎屬2019年初THE CARMEL推出以來，同區4年來最低。此外，凱和山入場折實均呎9168元起，更屬同區滿名山2015年以折實入場呎價9187元作招徠後，8年來同區最低。

明報記者 管龍欣

樓市近期吹淡風，長實（1113） 於8月以低價推出油塘親海駅，採取「先求量、後求價」的策略湊效，結果紅盤高開。至於昨日開價的凱和山，屬掃管笏近年較具規模的新盤，首批140伙實用介乎291至700方呎，包括開放式戶11伙、1房戶44伙、兩房戶74伙、3房戶11伙，提供最高直減折扣18%，折實價312.5萬至824萬元，折實實呎9168元至12,336元、整批折實均呎11,088元，折實價計市值7.35億元。

開放戶折實入場312萬 明起收票

凱和山首推折實均呎，可謂倒退回區內4年前價位，與永泰（0369）發展的THE CARMEL，2019年1月首推折實均呎10,901元相若。相對青山公路沿線、長實旗下飛揚第2期，今年3月首批折實均呎12509元亦低11%；相比同區NAPA、OMA OMA現時二手成交呎價亦略低。

另可留意是，凱和山首批有8個單位的折實呎價低於1萬元，屬實用面積370至576方呎的1房至兩房梗廚戶，折實呎價9168至9990元。

路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰表示，首批為「勁爆勁筍King心價」；希望以「開心價」吸引買家，會觀察市場反應，再考慮加推及調整售價。

是次入場單位為第5座2樓K室，實用面積291方呎開放式戶，折實價312.5萬元、折實實呎10,739元。值得一提是，建築期付款最高折扣為17.25%，僅與即供18%相差0.75個百分點。

長實部署開放飛揚1期現樓

至於長實與新地（0016）合作的屯門青山公路飛揚第1期，已獲批入伙紙；長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，稍後將開放第1期現樓予公眾參觀。飛揚系列去年推出市場至今，累積售出702伙，套現逾35億元。另中秋節將至，佳寧娜（0126）與宏達控股合作的深水埗佳悅，即將屆現樓，伙中原地產提供優惠；即日起至9月30日，經該行購入指定單位的買家，可獲贈8.8萬元家俬裝修套餐，總值17.6萬元。

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