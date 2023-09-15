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信置佔啟德項目五成股權

【明報專訊】信置（0083）牽頭財團日前以53.5億元、每方呎樓面價5392元，奪得啟德第2A區2、3號住宅官地後，信置公布，集團是次與中海外（0688）、鷹君（0041）及華置（0127）合組公司投得上述地皮，股權比例按次序分別為50%、20%、20%、10%，而合營方就合資發展公司購入及發展該土地而作出的資本承擔總額（包括投標價）預計約105億元，當中信置預期將按其於合營公司所佔50%權益，出資約52.5億元。

市况方面，新盤市場不乏豪宅成交，其中泛海（0129）及資策（0497）等合作的港島寶珊道寶峰首錄成交，為7樓A室，實用面積4143方呎4室戶，成交價2.7億元、實呎6.5萬元，買家如於60日完成交易可獲5.4%回贈，另發展商提供4.5%稅項回贈，買家亦享停車位使用許可及車位認購權，使用許可期36個月，每月許可費6000元，但有一次過1.2萬元現金回贈。

寶峰4房售2.7億 呎價逾6.5萬

信置牽頭、已屆現樓的觀塘凱滙，透過招標售出第2座55樓G 室，實用1348方呎4房間隔另連天台和平台，成交價3680萬元（連雙車位）、實呎2.73萬元，買家成交期120日。

VICTORIA COAST將開放現樓預約參觀

華懋旗下港島薄扶林VICTORIA COAST 上載樓書，戶型包括54伙兩房一套連工作間、64伙3房1套連工作間間隔，實用1356至1367方呎；華懋集團銷售總監封海倫稱，項目提供118戶，所有單位均享海景，短期內供準買家預約參觀現樓。

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