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OMA OMA特色戶548萬沽 業主料微蝕

【明報專訊】屯門全新樓盤凱和山推售在即，屯門區內二手市場卻不乏蝕讓。晉誠地產高級客戶經理陳耀堂稱，屯門掃管笏半新盤OMA OMA，最新錄得第1A座低層連平台戶成交，實用面積408方呎連295方呎平台，屬兩房間隔、開放式廚房設計，原業主以568萬元放盤，議價後減20萬元或3.5%，以548萬元成交，實呎13,431元；原業主2019年以534.6萬元一手購入，持貨4年，帳面雖賺逾13萬元或2.5%，扣除各使費料微蝕8萬元或1.5%。

兆康苑兩房售315萬 1年跌價三成

另祥益區域董事袁思賢表示，屯門老牌居屋兆康苑J座高層7室，實用面積431方呎兩房間隔，於自由市場價以315萬元易手，實呎7309元，料為屋苑約3年來成交價新低；不過，原業主2007年以自由市場價70萬元購入，帳面仍賺245萬元或3.5倍。資料顯示，單位對上兩層同類單位，去年曾以435萬元易手，意味做價1年來下挫120萬元或28%。

迎海4房呎售2.62萬 屋苑二手3年新高

不過，馬鞍山迎海卻於二手市場逆市見高價成交；資料顯示，迎海5期迎海御峰第10座高層B室，實用面積1573方呎、4房雙套間隔，享吐露港海景，以4128萬元易手，呎價26,243元，成交價暫為屋苑今年最高二手價，呎價料為屋苑3年來最高二手紀錄；原業主2016年以約2412.6萬元購入，帳面賺1715.4萬元或71%。

中原高級分區營業董事伍錦基稱，將軍澳新都城2期第5座低層E室，實用面積735方呎3房1套間隔，以850萬元易手，實呎11,565元，料為屋苑3年來二手成交呎價新低，惟原業主早於1999年以約407.5萬元購入，持貨24年，帳面仍賺442.5萬元或約1.1倍。

翻查紀錄，是次成交單位對下兩層E室，同為735方呎3房1套戶，2021年曾以1128萬元易手，實呎15,347元，即同類成交價比兩年前下挫278萬元或25%。

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