moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

CCL下季料挫至148點 蒸發全年升幅 已連挫五周失守160點 按周跌幅擴至1.19%

【明報專訊】樓市在油塘親海駅8月低價出擊並開出紅盤後，再掉頭轉靜；在加息陰霾、經濟前景未明等負面因素夾擊下，本港樓價跌幅有擴大迹象。中原地產最新公布的中原城市領先指數CCL，報159.87點，按周跌1.19%，並屬連跌5周共挫3.36%，按周跌幅更是連續三周擴大。分析估計，第四季CCL將下試148點，除蒸發2023年全年樓價升幅外，料將較去年低位再跌約5%。

明報記者 林尚民

最新公布的CCL，具體反映8月21日至27日、即親海駅開售後的市况，有關指數報159.87點，按周跌1.19%，為今年2月後首度跌穿160點，並為32周即約7個月的新低位，重返今年1月時水平。若對比2021年8月初高峰期191.34點，累計下跌16.5%。

值得一提是，CCL已連跌5周共挫3.36%，跌幅亦明顯加快，按周跌幅由3周前的0.09%、到前周跌0.2%、再到上周跌0.38%，而今周跌幅更擴大至1.19%，屬近4周最大跌幅。

今年樓價升幅收窄至1.98%

中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，本周CCL比今年4月168.4點高位，近22周累跌5.07%，今年整體樓價升幅收窄至1.98%，本周CCL已跌至低於160點關口；而近日銀行上調新做H按封頂息、啟德第2A區2、3號住宅地由信置（0083）財團以低價中標等，有關影響將會在10月初公布的CCL陸續反映。

楊續稱，CCL快將到達去年12月錄得的156.37點低位，展望今年第四季，CCL目標將下試148點，除蒸發2023年全年樓價升幅外，預料將較去年低位再跌約5%。

中小型單位至豪宅價全線跌

與此同時，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報159.87點，按周跌1.1%；CCL（中小型單位）報158.48點，按周跌1.24%。上述CCL Mass、CCL（中小型單位）齊跌5周，分別累跌3.61%及3.58%，兼同為32周新低，重返今年1月水平。另CCL（大型單位）報166.80點，按周跌0.9%，重返今年5月水平。

華景山莊3房呎價跌穿8000元

事實上，二手市場持續錄得低價成交；美聯區域聯席董事邱漢榮稱，荔景半山屋苑華景山莊第20座低層F室，實用面積637方呎3房戶，原業主累減61.2萬元或約11%後，終以508.8萬元成交，實呎7987元，屬近期新低；原業主2013年以468萬元購入，帳面獲利40.8萬元或約9%。

另中原地產副區域營業經理王勤學表示，元朗雍翠豪園第1座中層A室，實用面積706方呎3房連套房，原業主累減107.2萬元或14%後，以672.8萬元沽出，成交價料為屋苑同類單位3年新低，實呎9530元；原業主2012年以410萬元購入，帳面仍獲利262.8萬元，單位升值64%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款