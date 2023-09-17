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內地專才月租2.5萬租囍匯1房

【明報專訊】各銀行紛紛上調按揭息率，令二手市場更淡靜，惟租務市場續旺。中原分行經理潘重允表示，灣仔囍匯本月錄得最少11宗租務成交，最新獲承租單位為2座中層C室，實用443方呎，1房戶向東、望市景，業主一周前以月租叫價2.6萬元放租，放盤不足一周即獲內地專才垂青，以月租2.5萬元承租，實用呎租56元。業主2013年以850萬元購入單位，現可享租金回報約3.5厘。

首置客Full Pay 370萬購兆康苑兩房

有準買家則轉買為租，一次過支付一年租金租住大埔比華利山別墅。美聯高級營業經理黃國清表示，有關單位為萊茵道雙號屋，實用1606方呎，業主早前以月租4萬元放租，獲區內家庭客承租，並願意先支付一年租金，月租減至3.65萬元，一年租金為43.8萬元，呎租22.7元。業主2011年以1828.5萬元購入單位，現享租金回報近2.4厘。

屯門兆康苑有首置客上車以「Full Pay」（未有承做按揭、一次過付清樓價）入市，毋須擔心加息影響。祥益高級分行經理龍超君表示，該首置客購入的單位為I座中層4室，實用429方呎，兩房間隔，附設雅裝，連部分家電一併出售，早前以420萬元（已補地價）放售，獲上車客垂青，議價後減價50萬元或12%、以370萬元（已補地價）易手，買家一次過全數付清樓價，實呎8625元。

親海駅II最後複式戶828萬售出

一手市場方面，由路勁（1098）與深圳控股（0604）合作、樓花期長10個月的屯門掃管笏凱和山，日前以折實均呎11,088元首推140伙，項目昨首日正式收票，收約1300票，超額認購逾8倍，故新盤市場昨日只錄約10宗成交，包括早前增優惠推售的長實（1113）油塘親海駅II。長實營業部首席經理郭子威表示，多家銀行上調按揭H按封頂息率，市場氣氛轉差，惟不影響特色戶的銷售。

據悉，親海駅II昨售出最後一伙複式戶，位於3座6樓A1室，實用面積522方呎，連天台172方呎，成交價828萬元，實呎15,862元。該買家可享「親海駅月圓中秋送大禮」優惠，獲贈豐澤電器禮券8.8萬元。

嘉熙頂層複式戶近7014萬沽

另嘉華（0173）旗下大埔白石角嘉熙日前以招標形式，售出第8座20及21樓A室頂層複式戶，實用2373方呎，另設731方呎平台及908方呎天台，連同兩個車位，成交價7013.8萬元，實呎29,557元。

[香港地產]

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