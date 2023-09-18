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9月物業買賣料310億 挫逾一成

【明報專訊】中原地產最新報告指，9月份截至13日止整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）暫錄1787宗、涉119.81億元，估計全月可錄約4500宗、涉310億元（具體反映8月交投市况），料將較8月錄約4660宗、涉資348.85億元，按月分別下跌3.4%及11.1%。

中原研究部高級聯席董事楊明儀稱利率持續高企，樓市前景不明朗，令整體市况疲弱，物業登記量連續3個月，於4500百宗上下低水平徘徊。

近期市場焦點是長實（1113）8月以低價推出油塘親海駅系列，大開紅盤；統計數據顯示9月截至13日止，9月一手新盤暫錄655宗買賣登記、涉44.4億元，預計全月錄約1000宗、涉70億元，料較8月錄734宗、涉84.1億元，按月分別升36.2%及跌16.8%，金額料為今年1月後的8個月新低。至於9月一手私宅買賣登記暫時最多為親海駅II，暫錄373宗登記、涉23.63億元；親海駅I暫錄159宗、涉11.48億元；恒地（0012）紅磡必嘉坊三期BAKER CIRCLE‧GREENWICH暫錄22宗、涉1.21億元。

本月二手註冊價量料近5年新低

二手私宅方面，9月截至13日暫錄684宗、涉49.4億元，預計全月錄約1900宗涉140億元，料較8月錄2332宗涉193.4億元，按月分別跌18.5%和27.6%，反映二手買賣低迷，估計宗數、金額將同屬2018年12月後近5年（57個月）新低。

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