9月物業買賣料310億 挫逾一成

【明報專訊】中原地產最新報告指，9月份截至13日止整體樓宇買賣合約登記（包括住宅、車位及工商舖物業）暫錄1787宗、涉119.81億元，估計全月可錄約4500宗、涉310億元（具體反映8月交投市况），料將較8月錄約4660宗、涉資348.85億元，按月分別下跌3.4%及11.1%。