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凱滙3房1620萬沽 業主料微蝕

【明報專訊】二手市况平淡，其中觀塘半新盤凱滙，新錄一宗微蝕二手成交；中原分行經理郭麗娟表示，凱滙第2座中層B室，實用861方呎3房1套間隔、望市景，原業主以1680萬元放盤，累減60萬元或約3.6%後，以1620萬元沽出、實呎18,815元；原業主於2018年12月以1553萬元一手購入，持貨近5年，雖然帳面獲利67萬元或4%，惟扣除稅項及其他雜費等開支，料有機會微蝕逾10萬元或1%離場。

香港置業高級首席聯席董事吳志輝指，荔枝角美孚新邨四期百老匯街75號高層A室，實用664方呎兩房間隔，原業主2021年5月以938萬放盤，累減268萬元或29%，終以670萬元成交，實呎10,090元；原業主2009年10月以359.2萬元購入，持貨近14年，帳面賺310.8萬元或87%。

居屋方面，馬鞍山錦豐苑本月暫錄兩宗二手成交；中原分區營業經理陳鴻霆表示，錦豐苑D座中層07室，實用431方呎兩房間隔，原業主以468萬元於綠表市場放盤，累減21萬元或4.5%，以市價447萬元易手（未補地價），實呎10,371元，新買家為用家；原業主於2008年以119.3萬元購入單位（未補地價），持貨15年，帳面獲利約327.7萬元，單位期內升值2.7倍。

十大屋苑周末成交跌逾五成

至於十大屋苑，根據中原、美聯兩大代理行統計，十大屋苑過去兩日共錄6宗成交，按周減少約7或8宗，下跌逾五成；零成交屋苑增至6個，包括鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、藍田麗港城、將軍澳新都城、沙田第一城及東涌映灣園。中原副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，主要銀行上調新做按揭息率，加上美國聯儲局本周議息，二手市場觀望氣氛濃厚，交投陷僵持局面。另美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明稱，本港有銀行提高拆息按揭封頂位，加上臨近美國議息，即使普遍預期息口維持不變，二手市場觀望氣氛仍然濃厚，導致周末二手指標屋苑交投再次下滑。

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