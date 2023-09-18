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逸峰連花園特色戶租3.1萬 呎租26元

【明報專訊】暑假過後，私宅租務表現仍算活躍；利嘉閣首席聯席董事黃嘉偉表示，粉嶺逸峰一個低層C室連平台花園特色戶，新錄租賃成交，單位實用約1170方呎，屬4房1套間隔，以月租約3.1萬元租出、實呎租金約26元，新租客為家庭客；資料顯示，業主於2015年以1715.9萬元購入單位，現享約2.2厘租金回報率。

工程師1.08萬租御海灣開放戶

屯門半新盤御海灣，新錄在赤鱲角機場工作人士入市的租務成交；中原地產分行經理陳家富表示，御海灣第2座中層B室，實用261方呎開放式戶，業主叫價1.15萬元，近日獲租客洽租，租客願意一筆過預繳一年租金，因而減價700元或6%後，至1.08萬元租出，實呎租金逾41元，相對同類單位市值月租約1.15萬元低約6%，新租客為一名於機場上班的工程師，付一年租金即涉近13萬元；以業主2021年526.8萬元一手購入價計，享約2.5厘租金回報。

浪澄灣兩房呎租37元 業主回報3.5厘

市區方面，香港置業高級聯席董事翁嘉慧表示，奧運站浪澄灣第3座中層B室，屬實用547方呎兩房間隔，客廳可望部分海景，業主以約2.2萬元放租約個半月後，吸引外區客洽詢，經議價減價2000元或9%，以2萬元租出，實呎租金約37元，新租客為朋友合租，睇樓1次後決定承租；業主2011年底以約680萬元購入，享租金回報率約3.5厘。

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