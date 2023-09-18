屯門市廣場呎價回落至1.1萬元

兩房戶405萬易手 呎價1.23萬

祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門市廣場最新成交為第2座高層G室，實用327方呎兩房間隔，新近以405萬元易手、折合實呎12385元；原業主於2015年以380萬元購入，至2020年以520萬除去其中一人的名字，由其中一位業主全權持有，現成交價比2015年購入價升25萬元或7%。

袁續指，近日二手樓市交投仍淡靜，雖然成交量己由低谷有所回落，但主要受業主減價帶動，料短期內樓價仍將持續調整。

近期市區屋苑，同樣是以減價成交為主。中原副區域營業董事袁廣達表示，鰂魚涌康怡花園N座中層1室，實用490方呎兩房間隔，望內園及康怡廣場景，以809萬元沽出，實呎16,510元；原業主2020年5月900萬元買入單位，帳面蝕91萬元或10%，若連使費計，料實蝕逾140萬元或約16%。

康怡兩房業主料損手16%離場

利嘉閣地產經理薛丁武表示，紅磡環海‧東岸第1A座高層L室，實用194方呎開放式戶，原業主以440萬元放盤，近月降價約16%至370萬元，經議價後終累減100萬或約23%，以340萬元成交，呎價約17,526元；原業主於2019年以430萬元買入單位，持貨至今超過4年，帳面虧損90萬元或約21%，連使費料實蝕110萬元或26%。

環海‧東岸開放式340萬沽 業主料蝕26%

另利嘉閣分行經理鄭啟聰稱，西貢清水灣傲瀧2座中層C室，實用1146方呎、3房1套連工人套房及多用途空間，原業主開價1900萬元連車位放售，最終累減132萬元或約7%，至1768萬元連車位成交、實呎15428元；原業主2018年以1857.9萬元一手買入，後以約230萬元購入車位，即總購入價約2090萬元，料實蝕410萬元或20%。

不過，南區二手豪宅則逆市錄破頂呎價成交。市場消息指，淺水灣嘉麟閣1座高層A室，實用1775方呎3房間隔，望淺水灣海景，議價後減400萬或約5%，以約8400萬元售出，實呎47324元，創屋苑呎價新高；原業主2008年以約4000萬元購入，帳面獲利4400萬元或1.1倍。

明報記者 歐陽慧恩

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