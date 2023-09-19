傲玟個別餘貨劈價36%沽 4年前實呎3.1萬今跌至1.98萬 買家或須一次過付款

明報記者

傲玟於8月28日至9月11日推出招標的15伙，屬實用878至1425方呎的兩房和3房標準戶。市場消息指，其中約有11伙售出，惟由於賣方律師仍在審視標書，昨晚截稿前仍未上載至樓盤成交紀錄冊，但相信今日將正式公布成交紀錄。據悉，其中7伙成交價約1668萬至3120萬餘元、實呎約1.9萬至2.19萬元。是次售出的2座9樓A室，實用1403方呎3房戶，市場消息指實呎約1.98萬元、即成交價約2777.9萬元，較2019年11月售出、目前並無取消交易的同座8樓A室（面積間隔相同）的成交價4349.3萬元、實呎3.1萬元低約36%。

15伙招標料沽11伙 最快今正式公布

傲玟原由潘蘇通私人持有，惟潘氏2021年起屢傳陷財困。傲玟原本關鍵日期為2020年11月，惟交樓時間一再延遲，至去年8月終獲批滿意紙，後因被接管而暫停賣樓，而現時的賣方為金鋑，於去年底重啟銷售部署。對有市場消息指，多家銀行暫停接受傲玟按揭申請，意味買家或需一筆過形式付款入市，金鋑曾回應指，正與銀行保持接洽。

凱和山加推70伙 3日暫收逾3000票

市場人士指，由於傲玟買家有機會要一次過付款，故賣方在接納標書時，拿揑價錢方面比之前「鬆手」，令成交呎價比之前售出單位有明顯折讓。傲玟全盤401伙，2019年11月至2021年4月累售28伙，惟有9伙取消交易，只有19伙完成交易，平均呎價逾2.9萬元，現餘逾380伙待售。

另外，路勁（1098）與深圳控股（0604）合作、樓花期長約10個月的屯門掃管笏凱和山，市場消息指，項目過去3日累收逾3000票，以兩張價單共210伙計，超額13倍。至於凱和山昨日新加推的70伙，實用291至700方呎、屬開放式至3房（包括5伙連平台特色戶），維持最高18%折扣，折實價328.3萬至849萬元，整批折實均呎11,478元，折實市值3.97億元。路勁銷售及市場推廣副總監陳健聰指，項目加推70伙，撇除樓層及景觀因素，屬原價加推。