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金管局前高層8000萬沽寶德臺 8年賺1580萬

【明報專訊】有金融界人士於美國聯儲局本周議息前沽貨。市場消息指，中半山寶雲道寶德臺一個4房1套大單位，早前以8000萬元易手，原業主姓名與金管局前助理總裁李永誠相同，料為同一人，持貨8年帳面獲利1580萬元或約兩成半。

據悉，單位為寶德臺低層9A室，實用2449方呎，4房1套連儲物室間隔，原業主早前以8200萬元放盤，議價後減價200萬元或2.4%，終以8000萬元易手，實呎32,666元，屬市價水平。資料顯示，原業主為李永誠（LEE WING SING VINCENT），與金管局前助理總裁李永誠名字相同，料為同一人。他於2015年11月以6420萬元購入，持貨約8年，帳面獲利約1580萬元或25%。

AVA 228納米戶4年半實蝕三成

深水埗「納米盤」AVA 228錄蝕讓個案。中原區域營業董事歐陽振邦表示，單位為高層C室，實用155方呎，開放式間隔，以258萬元易手，實呎16,645元，買家為用家。原業主2019年3月359.8萬元一手購入，帳面蝕101.8萬元離場，若連使費及發展商3%回贈計，實蝕逾113萬元或三成。歐陽補充，雖然上述個案蝕讓離場，但現時租務市場興旺，若買家轉為投資客，同類單位以約9000元出租，租金回報料逾4厘。

將軍澳日出康城系列的SEA TO SKY本月首宗二手成交即見蝕讓。中原分行高級分區營業董事伍錦基表示，屋苑1座低層J室，實用790方呎，3房1套戶，業主因計劃移民，以1150萬元沽出，實呎14,557元。原業主2021年3月1315.9萬元一手購入，持貨不足3年，帳面蝕約165.9萬元或13%；因需付一成額印稅約115萬元，估計連使費計實蝕逾342萬元或約26%。

另外，中原分行高級分行經理黃詩榮表示，荃灣萬景峯錄3房銀主盤成交，單位為3座高層C室，實用827方呎，3房1套間隔，日前以拍賣方式出售，因市場反應踴躍，賣方改用招標出售，原意向價1400萬元，招標提價68萬元或5%，終以1468萬元成交，實呎17,751元。原業主2010年700萬元買入，13年間升值768萬元或1.1倍。

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