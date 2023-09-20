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文曜折實均呎1.85萬 7年樓翻新盤 低去年同區新盤25% 1房近600萬入場

【明報專訊】九龍城41校網新盤供應向來罕有，早前曾揚言因項目毋須跟從《一手住宅銷售條例》，而不會公布價單的建灝地產九龍城聯合道、樓齡近7年的翻新項目文曜，昨公布首批31伙價單，折實均呎18,488元，與同一條街、去年5月開價的碧桂園（2007）九龍城瓏碧首批折實均呎2.45萬元比較，低約25%。首批實用379方呎1房戶，折實近600萬元入場。

明報記者 管龍欣

若與永義（1218）2020年5月疫情爆發後開售的同區雋睿，首批折實均呎高達29,808元比較，文曜首批折實均呎更較雋睿低約38%。區內二手交投一向淡靜，若與鄰近文曜、樓齡7年侯王道金．御門近期二手均呎約19,090元比較，即文曜首批折實均呎較金‧御門低約3%。項目早於2016年落成，但未能即買即住。建灝集團指出，項目仍有小部分工程未完成，預計項目最快明年4月底交樓。換言之，買家需等候最少約7個月方能入伙。

低同區樓齡7年二手呎價約3%

文曜首批31伙，實用面積379至904方呎，包括8伙1房、17伙兩房及6伙3房戶，價單售價798.4萬至2645萬元，價單實呎20,973至29,260元，價單只提供兩種建築期付款計劃，兩者相差折扣3%，分別為「換樓易建期付款」直減折扣6%及「輕鬆換樓易建期付款」直減折扣3%，前者需在明年4月30日前完成交易，而後者則可推遲5個月、於明年9月30日前完成交易。至於其他折扣優惠方面，3房戶可享額外2%折扣，即最高折扣可達27%，而其他戶型則享最高折扣25%，若按戶型扣除最高折扣後，首批折實價598.8萬至1931萬元、折實價15,730至21,360元，折實市值3.56億元，當中入場單位為3樓D室，實用379方呎，1房間隔，折實價598.8萬元，折實實呎15,799元。

鄭智荣：低成本一成 賣一間蝕一間

事實上，建灝去年向鄧成波家族以平均呎價1.35萬元購入該項目，並以約1.2億元翻新（見另文）。建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，首批31伙實屬「爆筍價」、折實均呎18,488元，遠低於平均成本呎價20,600元逾2112元或一成，屬「賣一件，蝕一件，益買家開心價」。鄭又稱，項目即日起，買家可以支票形式支付訂金作預留，並於本月內以先到先得形式開售。鄭又補充，項目之後會有5％至10%提價空間，當中會保留40％至50%單位用以作日後收租。鄭強調，集團不是「賺到盡」的發展商，希望首批價錢可以吸引更多人士參觀現樓示範單位。

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