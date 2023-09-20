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恒地逾63億統一鰂魚涌舊樓業權創紀錄

【明報專訊】繼上周統一大角咀道項目後，恒地（0012）昨日再透過拍賣，就持有逾90%業權的鰂魚涌英皇道983至987A及濱海街16至94號舊樓，統一業權，成交價達63.1億元投得項目，創本港物業強拍史上新高。

恒地執行董事黃浩明昨日在無對手下，成功以底價63.1億元統一該列舊樓業權，以重建後樓面約44萬方呎計，每方呎樓面地價約1.43萬元。黃氏表示，項目與太古地產（1972）合作發展，整個收購過程歷時超過10年，很高興完成收購，現計劃將項目重建作商住發展。

與太古合作 收購歷時逾10年

黃又稱，由於項目地點優越，位處成熟的商業區，因此相信無論是興建上車盤，或較大單位都會有一定需求，將與合作伙伴仔細研究；項目預計明年中動工，預計6年後落成。

被問及對於現時樓市下跌，仍高價競投項目，黃浩明表示，拍賣價是早前訂立，或與現時樓市脫節，但集團早已持有項目逾九成業權，拍賣底價不反映項目成本，故仍完成交易。事實上，過去數年在疫情下，影響本港樓市活動，亦影響法院審理強拍案例。

改劃商業遭城規拒絕 轉軚作商住

翻查資料，兩大發展商原計劃將上述地盤作商業發展，惟向城規會申請改劃時遭拒絕，及後「轉軚」作商住發展，去年3月獲屋宇署批出建築圖則，准建兩幢28層高的商住物業，住宅部分約36.83萬方呎，商業部分則約7.23萬方呎，總樓面約44.06萬方呎。

宏安強拍鴨脷洲舊樓 底價逾1.37億

另土地審裁處昨批出一宗強拍令，為宏安地產（1243）旗下鴨脷洲平瀾街5B號、鴨脷洲大街21及23號花洲大樓，據悉，宏安持有約83.33%業權，只欠3個物業未能收購，而土審批出有關其強拍令，底價1.37122億元。

上述項目地盤面積1833方呎，現為一幢5層高商住物業，地下為商舖，樓上為住宅，共涉16伙住宅單位，該舊樓於1965年落成，迄今樓齡約58年。若以地積比9倍重建，可建樓面約16,493方呎，以底價計每方呎樓面地價約8314元。

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