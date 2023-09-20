雅柏苑3房銀主盤6500萬沽 15年升九成

【明報專訊】美國聯儲局議息在即，有豪宅銀主盤巨額易手。市場消息稱，大潭雅柏苑B座低層1室，實用面積2113方呎，3房1套連多用途空間及工人套房間隔，去年淪為銀主盤後，早前曾以7500萬元放盤，至近日終減至6500萬元連2個車位易手，共減千萬元或13%，實呎30,762元。據悉，單位網上銀行估價約8050萬元，現成交價比估價低19%。
上址原業主2008年以3500萬元透過公司名義持有上址及2個車位，近年曾多次加按，現成交價比購入價升3000萬元或86%。資料顯示，同類C座低層1室，於2019年以7700萬元易手，實呎37,198元，是次成交呎價較當年回落6436元或17%。
油塘半新盤海傲灣今年暫錄的全數二手成交均屬損手離場個案。美聯區域聯席董事陳春輝表示，海傲灣1B座高層E室，實用面積264方呎，1房間隔，望海景，原以668萬元放盤，其後累減163萬24%，以505萬元易手，實呎19,129元。原業主2019年673.5萬元一手購入，帳面蝕168.5萬元或25%，連使費料實蝕約198萬元或29%。
太古城「籮底貨」807萬沽 3年實蝕25%
鰂魚涌太古城亦再錄「籮底貨」（最低層或質素較差單位）蝕讓。區內代理表示，太古城本月暫錄9宗成交，上月全月為14宗，交投平穩。
其中太古城金星閣最低層單位，實用面積582方呎，2房間隔，以807萬元易手，實呎13,866元，較網上銀行估價低約一成。原業主2020年1000萬元買入，持貨約3年轉手，帳面蝕193萬元或約19%，連使費料實蝕約245萬元或25%。