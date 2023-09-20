舖王家族14億放售西貢5工廈

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事吳松基表示，工業物業供應緊張，加上空置率長期處於低水平，租金亦非常穩定，不少全幢工業大廈均被外資基金或資深投資者承接，盤源稀缺。此5座全幢工業大廈是次全數放售，買家可一次過購入完整工業群。另項目已獲批社會福利設施（安老院）發展，長遠亦可重建，進一步釋放土地潛力。

2021年底批建5座6層高物業

翻查資料，鄧成波家族2019年連同毗鄰4幢工廈向城規會申請作住宅及安老院舍，2020年上述申請遭拒。鄧氏家族再接再厲，2020年再向城規會申請興建安老院及多元服務中心，終在2021年底獲批建5座樓高6層建築物，提供1127個安老院舍牀位，並設有多元服務中心以提供長者服務。

另長實（1113）積極拆售車位，先後拆售4個屋苑車位，分別為將軍澳峻瀅2期、北角維港頌、屯門海譽及紅磡維港星岸。長實營業部首席經理郭子威表示，維港星岸以「深水價」推出首批5個住宅車位，昨日全數沽清，套現1200萬元，並即時按原價加推第二批5個車位，售價由233萬元起。據悉，維港星岸現有約30個車位待售。