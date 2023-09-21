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飛揚1期周日盡推最後70伙 折實均呎12848元 兩房563萬入場

【明報專訊】路勁（1098）牽頭的屯門掃管笏凱和山，敲定周六首輪價單形式開售158伙之際，長實（1113）及新地（0016）合作樓花期長約7個月的屯門青山公路飛揚1期，亦公布最新現樓銷署部署，緊隨凱和山的銷售步伐，敲定周日（24日）以先到先得形式推售全數70伙餘貨單位，折實均呎12,848元，實用462方呎兩房戶，折實價約563萬元入場。是次更新價單，將舊有的現金即供計劃取消，並改為3種不同的建築期付款辦法，提供最高15%直減折扣，以及相等於成交價最高5%的現金回贈。

明報記者 管龍欣

長實取消以往價單中直減18%現金即供計劃，並新設3種建築期付款計劃，其中「租置賞建期」及「至尊人才建期」是專門提供予轉租為買的租客買家及專才，並設有一定門檻，例如選用「租置賞」計劃要提供租約證明，而選用「至尊人才」計劃需提供工作或學歷證明。此外，若買家選用「租置賞」計劃購買3房戶，可額外享相等於成交價5%回贈，而兩房享4%回贈；至於選用「至尊人才」計劃亦享3%折扣優惠。

周日先到先得形式推售

以入場單位第1座地下B室為例，實用462方呎，如使用過往即供最高折扣18%，折實價約566萬元，折實實呎約12,254元；而使用新付款直減最高折扣15%，再扣除4%回贈，折實價563.328萬元，折實實呎12,193元，較以往少不足1%。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目1期周日推售的70伙餘貨，包括38伙兩房及32伙3房戶，實用462至722方呎，折實價563.328萬至1045.19萬元，折實實呎11,862至15,063元，折實均呎12,848元，市值6.42億元。

凱和山收約3500票 超購約21倍

值得留意，飛揚1期現樓示範單位雖然於明日起予公眾預約參觀，但項目1期預計明年3月底交樓，至於2期則於明年9月交樓。換言之，項目1期入伙期與明年6月入伙的凱和山相近，相差約3個月。整個系列自去年6月開售以來，累售702伙，套現逾35億元。路勁旗下凱和山自上周六收票以來，消息指5日暫收約3500票，超額認購約21倍。路勁銷售及市場推廣副總監陳健聰認為，周末鄰近項目有新盤推售餘貨是好事，兩盤齊賣能「帶旺」區內交投氣氛，故不認為有「搶客」的情况。

文曜突擊開售 昨沽約10伙

另外，日前開價的建灝九龍城聯合道文曜，昨突擊開售。建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，截至昨晚8時，項目暫沽10伙，成交價介乎598.8萬至1811.78萬元，實呎15,730元至20,042元。

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