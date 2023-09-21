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澐璟4房大宅1.21億沽 實呎5.84萬逆市破頂

【明報專訊】屯門凱和山首輪開售前，有新盤逆市錄得破頂成交。華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作、樓花期長約16個月的啟德跑道區澐璟，錄得3個月來首宗一手成交，新售出第1座27樓A室，實用2088方呎4房3套房間隔，成交價逾1.21億元（連雙車位），實呎5.84萬元，成交價創項目新高外，呎價亦再創啟德跑道區新高，買家採建築期付款。澐璟去年底推售至今累沽99伙，吸金逾49.7億元。

跑道區住宅最高呎價原由恒地（0012）牽頭的天瀧，於今年5月所創下；項目第1座一個實用1942方呎4房連平台特色戶，當時以實呎57,750元、1.12億元售出，打破澐璟另一4房戶今年初，以實呎57,736元售出的紀錄。換言之，是次澐璟再創跑道區住宅呎價最高紀錄。

睿峰兩房逾1622萬售出

綜合市場資訊，本月至今整體一手成交累錄約145宗。當中鼎珮持有、已屆現樓的長沙灣睿峰，再售出東翼33樓E室，實用517方呎兩房戶，成交價逾1622萬元，實呎31,377元，為項目今年2月重啟現樓銷售至今，同類兩房戶最高呎價。

中洲置業火炭星凱‧堤岸亦售出第3座32樓E室，實用348方呎1房間隔，成交價791.8萬元，實呎22,753元。

雲海別墅推4洋房周日起招標

另新地（0016）已屆現樓的馬鞍山雲海別墅，上載新銷售安排，將於本月24日（周日）至10月3日，以招標形式推售4幢洋房；相關洋房包括Camellia Avenue 5號屋、Jasmine Avenue 2號洋房、Lily Avenue 7號洋房、Plumeria Avenue 5號屋，實用2681至3109方呎另連花園。值得留意，藝人湯洛雯「靚湯」，於2019年底以4581萬元購入項目一幢洋房，並採5年特長成交期。

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