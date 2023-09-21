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華置等1.2億放售東角道舖 呎價低鄰舖高峰74%

【明報專訊】通關效應未如預期，核心區舖位租金持續受壓，部分大業主放售地舖叫價亦大幅低於高峰期，其中華置（0127）或相關人士最新放售的銅鑼灣東角道地舖，叫價約1.2億元，呎價約14.4萬元，較毗鄰舖2014年成交呎價低約74%。

美聯等580萬售建新中心低層舖

上述舖位為東角道24至26號置安大廈/怡安大廈地下23、24號相連舖，面積約832方呎，美聯旺舖高級營業董事吳錤溱表示，物業現叫價約1.2億元，呎價約14.4萬元。該舖現時由法國廚具品牌LE CREUSET租用，吳氏表示，物業連租約放售，月租約25萬元，租期至2025年中，以意向價計，料可享2.5厘租金回報。資料顯示，該舖毗鄰的22號地舖，2014年曾由內地背景投資者劉軍以2.33億元售出，以面積約416方呎計，呎價逾56萬元。換言之，今次華置或相關人士放售舖位，意向呎價較毗鄰舖高峰期大減74%。

RIMOWA 11萬租東方國際大廈

此外，市場消息指出，麗展（0488）或相關人士持有的太子基隆街58至60號地下及閣樓，總面積3800方呎，以約2760萬元售出，呎價約7263元。麗展或相關人士早於2007年以1285萬元購入，帳面獲利1475萬元或約1.1倍。美聯（1200）或相關人士持有的九龍城聯合道建新中心低層地下6號舖，原由美聯自用，最新以約580萬元售出，舖位面積約450方呎，呎價約1.29萬元，美聯1997年505萬元購入，帳面獲利75萬元或15%。

另外，利嘉閣（工商舖）地產工商部分區董事文啟軒引述市場消息指出，第一集團旗下長沙灣大南西街東方國際大廈低層3個相連戶，面積約4495方呎，以月租約11.2萬元租出，呎租約25元。租戶為國際行李箱品牌RIMOWA。文表示，該廈單位面積約1451至1830方呎，去年亦獲大型電腦品牌Lenovo垂青，現時發展商提供特長免租期，亦以先租後買等吸引用家入市。

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