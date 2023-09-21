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恒地活道羅便臣道兩盤齊批圖則

【明報專訊】屋宇署昨公布，該署7月份共批出19份建築圖則，包括12項住宅及商住發展，當中包括多個市區重建項目，而恒地（0012）旗下灣仔活道13至21號項目，獲批建1幢27層高商住大樓，總樓面約8.6萬方呎，包括8.13萬方呎住宅及4690方呎非住宅樓面。同系西半山羅便臣道88號項目，則獲批建1幢16層高（在2層平台及2層低層地下之上）住宅大樓，涉及4.96萬方呎樓面。

此外，太古地產（1972）前大班簡基富旗下The Development Studio去年以約5.75億元收購的九龍城太子道西452至464號項目，獲准建1座23層高（在4層基座之上）的商住大樓，涉及5.18萬方呎樓面，當中住宅部分涉約4.4萬方呎。

另一方面，恒地粉嶺古洞北項目早前獲批放寬地積比，項目亦申請修訂圖則，最新獲准建兩幢28層高（在2層地庫及3層基座之上）的商住物業，包括約31.1萬方呎住宅及5.65萬方呎非住宅樓面，合共約36.7萬方呎樓面，較原有方案多約8%。

同系古洞北項目批建37萬呎樓面增8%

至於九倉（0004）2020年底以120億元投得的山頂文輝道2至8號地王，早前申請修改圖則，最新獲批建1座8層高及3座12層高住宅，另設4層基座及1層地庫，總樓面維持約25.9萬方呎。恒隆地產（0101）南區壽臣山前美國駐港總領事館宿舍物業亦修改圖則，新圖則獲批建5幢3層高洋房（在1層低層地下樓層及1層地庫之上），總樓面約4.74萬方呎。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，據屋宇署最新數據顯示，7月份只有1個私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），涉及51伙，比6月份的2579伙急瀉98%，亦為繼今年1月錄得「零動工」後的6個月新低及年內次低，不過今年首7個月累積動工量有7586伙，較去年同期的6153伙上升23.3%，仍為近5年同期最多。

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