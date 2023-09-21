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首域盈信劉國傑：內房不似雷曼 看好潤地中海宏洋

【明報專訊】在2008年9月，隨着全球最大經濟體美國房地產次級按揭泡沫爆破，拖累當地第四大投行雷曼兄弟破產，觸發環球金融海嘯，是本世紀以來最具標誌性的金融事件之一。事隔15年後，已經晉升為全球第二大經濟體的中國，由於過去兩年新盤銷售大幅下滑關係，多家大型民企房地產企業出現周轉不靈，恒大（3333）、融創（1918）、世茂（0813）更先後出現債務違約，碧桂園（2007）亦將債務展期。首域盈信資產管理（FSSA）管理合伙人劉國傑認為，是次內房債務問題料不會像2008年雷曼兄弟一樣引發骨牌效應、最終產生系統性風險，仍看好華潤置地（1109）及中海宏洋（0081）等少數內房股。

藍籌內房民企碧桂園上月初有兩筆共2250萬美元債券利息逾期支付後，內媒第一財經上月11日引述機構人士指出，碧桂園正籌備債務重組，短期內有望啟動相關程序，已經聘請中金（3908）為財務顧問，主導重整事宜；該報道亦引述碧桂園人士稱，碧桂園擁有較好的財務基本面，槓桿也不高，通過債務重整渡過階段性困難的可能性比較大。

根據碧桂園今年上半年業績報告，截至6月底止，集團流動資產淨值為2423億元人民幣，權益總額為2543億元人民幣，財務基本面看來的確不差。碧桂園本月初、在30天寬限期前亦支付了兩筆共2250萬美元債券利息，暫時避免違約，而且集團的境內債權人亦批准其部分人民幣債券展期，為其贏得時間來解決流動性問題。

同時，劉國傑認為，除了碧桂園的情况外，亦要留意內地房地產行業違約增加的趨勢，過去兩年的恒大、融創及世茂便是例子。他分析，由於在過去一段長時間，房地產是中國經濟主要引擎，預料目前此行業持續疲弱將產生負面影響，有關情况將波及其他領域，例如銀行、建築、家電及建築材料行業，並且影響個人財富及消費需求。

政府控制內銀 可助內房債延期

不過，劉國傑強調，首域盈信不認為內地房地產行業的問題會像2008年的雷曼兄弟一樣引發骨牌效應，最終產生系統性風險，並解釋支持此觀點的多個理由：「首先，中國的絕大多數銀行均由政府擁有。除非政府有意令某家公司破產，否則只要銀行選擇為企業的債務延期，企業便可以避過倒閉的命運。

相比之下，在雷曼兄弟破產後，市場都在猜測下一家結業的機構，而此預測亦成為自我應驗的預言，使得銀行不願向企業貸款，釀成全球金融危機。我們認為，目前的中國不太可能出現上述情况，因為政府擁有及控制了大部分銀行。」

民營房企退出市場 有利潤地買地

劉國傑續說：「第二個理由是中國的外債水平極低。於1997年，亞洲金融危機首先於背負大量外債的泰國爆發，再擴散至其他多個國家。作為比較，目前中國的大部分債務均以人民幣計值，因此危機蔓延至全球的可能性較低。再者，超過一半擁有巨額美元債務的私營房地產商早已違約。以往，違約事件極罕見，由此產生道德風險及企業過分借款的問題，因此我們相信中國政府或多或少希望看到企業違約。現時當局專注追求優質增長，放棄依賴房地產發展及借款的舊有模式，我們估計市場將需一段時間以作調整及應對。」

至於內房股投資策略，劉國傑表示，首域盈信現時傾向買入優質資產及審慎行事的方針，認為這有助保障資本：「在我們眼中，碧桂園、恒大及世茂太過進取，因此我們從未投資於這些公司。我們持有的小量內地房地產股主要包括華潤置地及中海宏洋，兩家公司的表現均相對穩定（見圖）。我們預料市場將會持續整合，有利於我們的持股。而相比起華潤置地，碧桂園及恒大的規模較大，當它們缺乏資金及退出市場時，華潤置地應該有更多機會以較低價格收購土地及項目。」

內房債方面，首源投資亞洲固定收益主管符昌偉表示，房地產行業對全球任何經濟體均舉足輕重，亦將繼續是中國經濟的重要部分。他指出：「在中國，房地產發展與經濟中的其他重要行業息息相關，例如鋼鐵及水泥行業等。另外，地方政府向房地產發展商出售的土地亦佔公共收益來源的主要部分。」

首源：政策轉趨寬鬆 利內房債

符昌偉認為，內地房地產行業過去兩年的危機是由政策所引起，與內地監管機構對科技行業採取的行動相似，他表示：「直至去年，中國科技行業都被視為『不宜投資』，但在科技政策限制放寬及積壓需求支持下，現時科技行業的龍頭公司紛紛錄得雙位數的營業額增長。回顧2022年，我們同樣留意着科技行業的表現。隨着息差吸引力增加，我們逐步增持中國的科技公司。在這次危機中，我們也會對中國的房地產行業採取相同的方針。」換言之，隨着目前內房政策已轉趨寬鬆，個別內房債亦可能已重現投資價值。

明報記者 葉創成

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