極端天氣成常態 富達：對地產股影響微

【明報專訊】今年9月以來，本港先後於9月1日被超強颱風、「十號波」的「蘇拉」吹襲，以及在9月8日出現生效時間歷來最長、超過16小時的黑色暴雨警告，這兩日港股均休市，全港學校停課，大部分打工仔亦停工，有分析認為，上述極端天氣若持續成為新常態，將不利本港經濟、股市及樓市表現，而巧合的是，本港地產股股價月初至今亦反覆下跌、跑輸大市，機構投資者對此又有何看法呢？
富達國際亞洲盡職治理主管王芳表示：「在此時此刻，極端天氣對投資分析及決定帶來的影響，更多是在思考這些極端天氣的頻密度及嚴重性會否影響氣候模型（climate models）的假設，對釐定資產價格及制定投資組合帶來影響。換言之，這更加影響長期資產配置決定、而非短期股票的買賣決定。」
另外，富達國際近日亦發表一項有關投資者對「公正轉型」認知程度及投資意向的調查結果，該行認為「公正轉型」是可持續發展的優先領域之一，為更深入探討此議題，故與研究機構Coalition Greenwich合作進行調查，徵求127名機構投資者及金融投資中介的意見。富達國際定義「公正轉型」為「以對每人公平公正的方式，從高碳經濟轉型至低碳經濟」。該調查顯示，所有受訪者中僅42%表示了解「公正轉型」理念。
至於資產類別，89%投資者認為股票在實現「公正轉型」中可發揮作用，其次為私募資產 （81%） 、主題投資產品 （66%）和房地產（60%）。