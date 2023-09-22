日家品店NITORI擬10年開20店 趁舖租回落攻港 指經濟不景下發展空間更大

明報記者 歐陽慧恩

NITORI現於全球設超過900間分店，單是日本已有793間，在中國內地、馬來西亞及新加坡等地亦已設有門市。武田政則表示，有意10年內將全球分店數字增至3000間，並指早年已有意進軍香港，但考慮到物流成本及本港高昂租金，「派員工從日本來港的住屋房租亦十分高，如何在如此高的成本下，維持商品定價合理，是最大的困難」，直至近年才遇到契機，有信心設於MegaBox的2萬方呎旗艦店，將成為東南亞地區營業額最高分店，至於第二間分店亦正在部署。

九龍灣MegaBox成首間港門市佔2萬呎

武田政則又稱，集團產品着重性價比，生產主要來自中國內地及東南亞，而定價貼近日本當地水平，即使現時本港及內地房地產市場不景氣，但正是集團搶佔市場的好時機，「經濟好的時候，大家會買奢侈品，反而經濟不好時，會令更多人考慮購買價錢合理的貨品」。他稱，是次睇中商場有多個家俬及家品商店，可產生理想的協同效應，因此經8個月磋商後，以合理價格租用該店，期望約滿時可獲商場挽留。MegaBox高級總監吳鎧廷表示，隨着啟德跑道區屋苑陸續入伙，加上獲NITORI進駐，期望商場生意將有顯著增長。

以往本港租金高昂令公司卻步

除NITORI外，近年多個日資財團均進軍本港，甚至爆疫後仍大舉加開分店，其中壽司郎SUSHIRO擴充規模最大，自2019年8月進軍本港後，至今已有24間分店；同期進駐本港的日式超市DONKI，至今亦已有10間分店，並多次承租旺區巨舖，其中包括來港首間設於尖沙嘴美麗華酒店地庫的分店，面積超過1.5萬方呎，當年市傳月租高達100萬元。

去年5月才首度攻港的連鎖藥妝店松本清，早已揚言計劃在數年內將本港分店數量增至30間，而在旺角開設的第7間分店亦將於本月底開幕，該舖面積約5330方呎。至於SUKIYA日式牛肉飯店於2019年在港開設首間分店後，至今已在港設9間分店，母公司Zensho控股公司更在今年6月，為旗下另一迴轉壽司HAMA-SUSHI食肆在佐敦開設首間本港門市，全面攻港。