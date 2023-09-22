英發展商80萬短租羅素街巨舖 呎租92元

上述羅素街22至24號，總面積約8740方呎，新租戶料將舖位作推廣旗下物業用途。據悉，Berkeley Group今次租用為期約一個多月，期內租金約80萬元水平，呎租約92元。資料顯示，上址曾由意大利高檔內衣品牌La Perla於2015年以月租750萬元租用，2020年10月約滿離場後，曾「借用」予英皇旗下歌手張敬軒開設婚紗店，去年5月及8月，分別曾由adidas×GUCCI及Esprit短租，有指Esprit當時月租約25萬元，租期3個月，即至去年10月。

本地藥妝店53萬租啟超道舖

事實上，仲量聯行指出，全面通關後，零售商對面積1000至2000方呎商舖需求增加，銅鑼灣啟超道和尖沙嘴海防道租金亦較疫情期間的低位反彈幅度較大，其中本地藥妝店早前租用啟超道4號地舖，面積約1500方呎，月租約53萬元，呎租約353元，較疫情期間時裝店月租40萬元雖反彈約33%，但仍較高峰期時周大福月租約230萬元低逾75%。

此外，尖沙嘴彌敦道美麗都大廈地下3及4號連1樓1、2、3及4號舖及2樓1號舖，面積共約3920方呎，早前有指以月租約35萬元租出，呎租89元。

資料顯示，新租戶為經營多個鐘表品牌的The Swatch Group （Hong Kong） Limited。資料顯示，該舖原由六福珠寶2013年以逾百萬元租用，至2019年遷出，現租金較高峰跌逾65%。

另一方面，投資者陳秉志早前減價拆售中環中心車位，吸引名人入市，其中B3層兩個車位，各以438萬元售予保定有限公司，董事包括永亨銀行創辦人馮堯敬長子馮鈺斌及次子馮鈺聲等，合共涉資876萬元。