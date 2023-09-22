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ONE INNOVALE系列餘百伙現樓待售

【明報專訊】美國聯儲局一如市場預期暫緩加息，再有發展商開放旗下現樓單位及會所等予公眾參觀，為下階段的推售做好準備，其中恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE系列，昨日首度開放會所外，並公布現階段銷售情况，項目經已入伙，現尚餘約100伙待售，其中約有30伙為頂層特色戶，料發展商短期內將有新一輪推售大計。

包括30伙頂層特色戶

對於美聯儲局暫緩加息，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，目前樓市依然由剛性需求主導，走勢平穩，並認為作為大型發展商，「做啱產品最重要」，未來會繼續在定價前仔細觀察市場反應。至於租務方面，項目現時實用呎租介乎約30至40元水平，租金回報約3厘至4厘水平。

美不加息 凱柏峰親海駅連錄成交

綜合市場資訊，本月至今整體一手成交累錄約160宗，其中信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等合作、樓花期長約17個月的將軍澳日出康城凱柏峰III，最新售出兩伙兩房單位，分別是第3B座16樓A室，實用462方呎，成交價786.4萬元，實呎17,022元；另第3B座21樓D室，實用面積572方呎，成交價980.5萬元，實呎17,142元，單日吸金1766.9萬元。凱柏峰III自8月底開售以來，累售106伙，套現逾8.5億元，平均每伙成交價為800萬元。

此外，長實旗下樓花期長約26個月的油塘親海駅系列，連續兩天錄得3房戶成交，當中包括I期1座2樓E室，實用面積717方呎，成交價1043.2萬元，實呎14,550元；及日前撻訂重售的II期2A座22樓A室，實用面積718方呎，成交價1081.5萬元，呎價15,063元。據悉，兩組買家均採用發展商提供的「3房1•2•3換樓付款計劃」，即坊間俗稱的「呼吸Plan」。

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