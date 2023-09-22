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屯市兩房485萬沽 5年實蝕一成

【明報專訊】息口持續於高水平，市場續有蝕讓成交，其中屯門市廣場一名兩房單位業主，為迎接新生命來臨，需換樓至3房戶，不惜蝕讓手持物業，以485萬元沽出，持貨約5年，連使費實蝕逾70萬元或逾一成。

美聯首席高級營業經理鄒顯光表示，屯門市廣場7座低層D室，實用面積438方呎，兩房間隔，業主為家庭客，為迎接新生命來臨需換樓至3房戶，終以485萬元售予區內上車客，實呎11,073元。原業主2018年530萬元購入，帳面蝕約45萬元，若連使費料實蝕超過70萬元或約13%。

翰林峰開放式戶易手 5年實蝕26%

中原地產分行經理鍾光英指出，樓市交投疲弱，部分業主心態轉變，願擴大議幅求售，西環翰林峰5座中層D室，實用面積230方呎，開放式間隔，最新以540萬元沽出，實呎23,478元。原業主2018年約690萬元一手買入，持貨約5年，帳面蝕讓約150萬元，若連使費料實蝕約180萬元或約26%。

天晉3A期3房1310萬沽 同類新低

另外，香港置業首席分區董事劉浩勤稱，將軍澳天晉3A期3B座極低層A室，實用面積848方呎，3房1套連士多房及工人套房間隔，原叫價1488萬元，最新以1310萬元售出，累減178萬元或12%，實呎15,448元，以成交價計，為屋苑同類單位二手新低。原業主於2014年以約1125萬元一手購入，帳面獲利185萬元，賺幅約16%。

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