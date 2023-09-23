海外客9萬租東半山近60年舊樓

【明報專訊】租務旺勢持續，就連樓齡近60年的東半山舊樓亦已高價租出。中原高級資深分區聯席董事黃健忠表示，東半山、跑馬地及大坑區本月租賃暢旺，最少錄89宗租賃成交，平均實用呎租約43元，樓齡近60年的東半山黃泥涌峽道欣景台，屬低層B室，實用1912方呎，4房連3套間隔，最新以9萬元連車位租出，實用呎租47.1元。