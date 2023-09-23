凱和山一周收逾3000票 超購18倍

另外，繼近期恒地（0012）啟德THE HENLEY、九建（0034）將軍澳海茵莊園後，佳明 （1271） 旗下已屆現樓土瓜灣明雋，昨日亦新增「先付後住」計劃。據悉，買家只需繳付樓價6%的訂金，便可提前入住，成交期更長達近兩年之久。佳明營業及市務總監馮倩平表示，新增的「720天先住後付付款計劃」，將於明日供買家選用，而在新付款計劃下，買家簽訂臨約時需繳付樓價5%，並於60天內再繳付樓價1%，共繳付樓價6%，即可申請提前入住，期後再於指定時間內分期繳付4%樓價，餘下九成樓價則於720日內支付。

明雋累售22伙 套現逾億元

另發展商更推出限時折扣優惠吸引買家入市，凡於本月24至30日期間購入單位，即可獲額外3%折扣。換言之，於限時折扣期間，120天即供最高直減折扣19%，而720天先住後付折扣則為16%。明雋6月開售至今累售22伙，套現逾1億元，最新沽出11樓C室，實用260方呎，成交價523萬元，呎價約20,116元。

文曜暫沽16伙 套現1.64億

至於早前以1.84萬元首批推出31伙、建灝地產旗下已屆現樓的九龍城文曜，昨加推4伙，全屬B室的兩房戶。建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，該4伙按最高直減折扣25%計，折實價1054.87萬至1212.75萬元不等，折實實呎由16,229至18,658元。截至昨晚8時，項目累錄16宗成交，佔已公布價單41伙中39%，套現約1.64億元。

另原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有、已屆現樓的何文田傲玟，繼日前沽出11伙後，昨日再沽出3伙、涉銷售總值約6313萬元。項目自重推後累沽14伙、吸金總額逾3.43億元。