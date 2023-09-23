moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

凱和山一周收逾3000票 超購18倍

【明報專訊】昨日金管局突放寬高成數按揭至樓花新盤，今日首輪以折實呎價9168元起開售158伙、路勁（1098）牽頭屯門掃管笏凱和山隨即受惠，雖然項目於截稿前未有透露收票數字，但據消息人士稱，項目自上周六（16日）收票起，7日內已收逾3000票，超額認購近18倍。

另外，繼近期恒地（0012）啟德THE HENLEY、九建（0034）將軍澳海茵莊園後，佳明 （1271） 旗下已屆現樓土瓜灣明雋，昨日亦新增「先付後住」計劃。據悉，買家只需繳付樓價6%的訂金，便可提前入住，成交期更長達近兩年之久。佳明營業及市務總監馮倩平表示，新增的「720天先住後付付款計劃」，將於明日供買家選用，而在新付款計劃下，買家簽訂臨約時需繳付樓價5%，並於60天內再繳付樓價1%，共繳付樓價6%，即可申請提前入住，期後再於指定時間內分期繳付4%樓價，餘下九成樓價則於720日內支付。

明雋累售22伙 套現逾億元

另發展商更推出限時折扣優惠吸引買家入市，凡於本月24至30日期間購入單位，即可獲額外3%折扣。換言之，於限時折扣期間，120天即供最高直減折扣19%，而720天先住後付折扣則為16%。明雋6月開售至今累售22伙，套現逾1億元，最新沽出11樓C室，實用260方呎，成交價523萬元，呎價約20,116元。

文曜暫沽16伙 套現1.64億

至於早前以1.84萬元首批推出31伙、建灝地產旗下已屆現樓的九龍城文曜，昨加推4伙，全屬B室的兩房戶。建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，該4伙按最高直減折扣25%計，折實價1054.87萬至1212.75萬元不等，折實實呎由16,229至18,658元。截至昨晚8時，項目累錄16宗成交，佔已公布價單41伙中39%，套現約1.64億元。

另原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有、已屆現樓的何文田傲玟，繼日前沽出11伙後，昨日再沽出3伙、涉銷售總值約6313萬元。項目自重推後累沽14伙、吸金總額逾3.43億元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款