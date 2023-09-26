多個逾千伙新盤入伙 每月屢破百宗租賃

內地專才破頂價租星凱‧堤岸

新界向來是新盤供應重鎮，而今年落成入伙的焦點大型項目，主要包括新地（0016）旗下屯門兆康NOVO LAND第1A、1B期（共1624伙），中洲置業旗下火炭星凱‧堤岸（共1335伙）， 單計今年7月的暑假租務旺季，月內租務成交就破百宗；到8月兩大屋苑亦分別錄約100宗及65宗租務成交。

可留意是，星凱‧堤岸由於擁有毗鄰港鐵火炭站，兼距離香港中文大學不遠的地利優勢，因而甚受內地學生和專才歡迎，亦推高呎租水平；以屋苑第1座中層C室為例，屬實用面積228方呎開放式間隔，早前以1.52萬元租出，實用呎租約67元，創屋苑呎租新高紀錄，代理消息指租客為內地專才。

維港滙特色戶月租高見11萬

市區方面，信置（0083）及會德豐等合作發展、早前落成並交樓的西南九長沙灣維港滙系列（共1437伙），綜合市場資訊， 屋苑於7至8月暑假租務旺季期間，每月均錄得約60宗租務成交。

事實上，作為西南九龍近年最大規模的新落成屋苑，加上港鐵南昌站可連接九龍站、香港站等主要商業區，因而甚受公司客和內地專才等更具經濟能力的租客追捧。至於維港滙系列近期最矚目的大額租務成交，為第1A座頂層兩個實用面積分別為1589呎，以及1474方呎的連平台和天台特色戶，同屬4房雙套間隔，早前分別以11萬及10萬元租出，實用呎租同樣約70元，估計租客皆為公司客。

（租樓狂潮系列二）

[香港地產]