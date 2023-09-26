破欠基金2.3億購觀塘絲寶大廈全層

上述物業為觀塘偉業街108號絲寶國際大廈21樓全層連3個車位，總面積16,824方呎，本月中以2.325億元售出，呎價約13,920元，資料顯示，買家以The Protection of Wages on Insolvency Fund Board作登記，即破產欠薪保障基金委員會。

資料顯示，外資基金安祖高頓等於2018年初以超過20.4億元連購該廈18至21、23、25至28樓共9層連57個車位，總建築面積共153,856方呎，上述21樓連3個車位當年作價約2.185億元，現帳面僅獲利1400萬元或約6%。

小巴大王4200萬沽新蒲崗地廠

另外，「小巴大王」馬亞木或相關人士，上月底以4200萬元售出新蒲崗五芳街宏發工廠大廈地下A、C號地廠，面積約7100方呎，呎價約5915元，買家以天龍一號食品有限公司作登記，董事包括胡應針，為主打天龍牌即食鮑魚產品的新億集團董事長。馬亞木或相關人士2002年510萬元買入，持貨21年，現帳面獲利3690萬元或約7倍。

在港銷售樂聲電器的信興電子集團，早前以3000萬元售出土瓜灣北帝街北帝大廈地下2號舖，舖位面積約1600方呎，呎價約18,750元，信興集團早於1963年以34.753萬元購入上述舖位，連同該廈其他部分，現沽售物業獲利可觀。新買家以境峰有限公司作登記，該公司早前已購入同廈多個物業，料作收購用途。

傳買家5.6億洽購舖王家族旭逸酒店

另外，市傳舖王鄧成波家族持有的油麻地砵蘭街54至60號旭逸酒店全幢，獲買家以約5.6億元洽購至尾聲，若以約150個房間計，每房間價值373萬元；若以總樓面約50,358方呎計，呎價則約1.1萬元。鄧成波2018年以11億元向英皇國際（0163）購入，若以上述洽購價計，帳面料蝕約5.4億元或49%。

[香港地產]