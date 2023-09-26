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戴德梁行：人幣貶值 內地本港消費形式改變

【明報專訊】疫情陰霾漸散去，港人外遊意欲有增無減，北上消費更成為港人的新常態。據戴德梁行最新發表的《跨境消費復蘇觀察》指，挾人民幣持續貶值，在內地吃喝玩樂消費相對香港相宜，而深圳交通亦日趨便捷，成港人增加北上消費的主因。該行表示，疫後旅客消費習慣已改變，本港可參考內地新興的輕消費、重體驗的旅行模式，推廣本港獨特的本土風格及文化，以進一步推動跨境消費。

戴德梁行執行董事林應威表示，據入境處的資料，自今年2月6日全面通關至7月底，逾2245萬人次香港居民經6大陸路口岸出境並進入深圳；反觀內地旅客赴港的情况，近半年有逾1270萬人次內地訪客經海陸空口岸入境香港，反映內地旅客訪港流量仍處復蘇進程中。

過去3年深圳近2000萬呎商場開業

林氏分析指，人民幣持續貶值，在內地吃喝玩樂消費相宜，而深圳挾交通的便捷，成港人增加北上消費的主因。他指，疫情下內地消費行業，特別是跨境電商、免稅店及奢侈品門店快速發展，加上過去3年，深圳有近2000萬方呎（約185萬平方米）的購物中心開業，承接了內地人對奢侈品及免稅商品的消費需求。

部分內地客仍着重高端奢侈品

反觀內地旅客訪港的模式稍有改變，以實踐輕消費、重體驗為主，如探討獨特文化及風俗，參觀具特色的書店、藝術展覽、大型音樂節或演唱會等。雖然內地旅客的消費習慣及偏好有所改變，但仍為本港零售業市場起支持作用。林應威指，今年上半年香港零售業總銷貨額較去年同期顯著增長20.7%，其中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物同比升幅高達74.3%，服飾、鞋類等按年增50.4%，反映仍有部分內地旅客的消費模式着重高端奢侈品。

[香港地產]

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