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VICTORIA COAST 中秋推3伙招標

【明報專訊】有豪宅新盤於周五中秋節以招標形式發售部分單位，其中翻新項目、華懋旗下薄扶林域多利道VICTORIA COAST，昨日上載首份銷售安排，敲定周五起以招標形式推售3個單位，戶型涵蓋兩房至三房戶，以低層單位為主。另繼長實（1113）早前沒收新加坡華瑞資本旗下基金逾20億元訂金後，旗下港島中半山豪宅21 BORRETT ROAD，亦周五起招標推售1伙高層4房雙套戶。

VICTORIA COAST周五首推位於A座單位，包括2樓及3樓1室及20樓2室，實用面積1363及1367方呎，戶型涵蓋兩房1套戶及3房1套戶。項目由A座及B座組成，共提供118伙，每層最多兩戶，包括54伙兩房戶，以及64伙3房戶，實用面積1356至1367方呎，車位共149個。

21 BORRETT ROAD同日推4房戶招標

至於21 BORRETT ROAD則同於中秋節起，招標發售20樓2號，單位實用面積2154方呎，4房雙套間隔。翻查成交紀錄冊，上述單位同柱對下一戶，實用面積及間隔相同，該戶早於2021年6月以1.6952億元沽出、實呎78,700元。

個別新盤錄得大額成交。信置（0083）及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙I，昨連錄兩宗大單位成交，單日吸金逾7100萬元，包括1座12樓A，實用面積1385方呎，4房雙套間隔，成交價4376.6萬元，呎價約3.16萬元。另有1座18樓C單位，實用面積966方呎，屬3房1套間隔，成交價2800萬元，呎價28,986元。項目本月暫錄7宗成交，套現逾1.55億元；整個系列（維港滙I至III）自2021年開售以來累沽1035伙，套現逾169億元。

[香港地產]

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