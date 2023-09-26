VICTORIA COAST 中秋推3伙招標

VICTORIA COAST周五首推位於A座單位，包括2樓及3樓1室及20樓2室，實用面積1363及1367方呎，戶型涵蓋兩房1套戶及3房1套戶。項目由A座及B座組成，共提供118伙，每層最多兩戶，包括54伙兩房戶，以及64伙3房戶，實用面積1356至1367方呎，車位共149個。

21 BORRETT ROAD同日推4房戶招標

至於21 BORRETT ROAD則同於中秋節起，招標發售20樓2號，單位實用面積2154方呎，4房雙套間隔。翻查成交紀錄冊，上述單位同柱對下一戶，實用面積及間隔相同，該戶早於2021年6月以1.6952億元沽出、實呎78,700元。

個別新盤錄得大額成交。信置（0083）及會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙I，昨連錄兩宗大單位成交，單日吸金逾7100萬元，包括1座12樓A，實用面積1385方呎，4房雙套間隔，成交價4376.6萬元，呎價約3.16萬元。另有1座18樓C單位，實用面積966方呎，屬3房1套間隔，成交價2800萬元，呎價28,986元。項目本月暫錄7宗成交，套現逾1.55億元；整個系列（維港滙I至III）自2021年開售以來累沽1035伙，套現逾169億元。

[香港地產]