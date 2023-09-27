LP6兩房450萬沽 同類二手低位

玖瓏山兩房738萬易手 料損手14%

另一方面，沙田九肚玖瓏山錄得9月首宗二手成交，中原地產副分區營業經理周家傑表示，玖瓏山天瓏閣1座中層F室，實用650方呎兩房間隔，原業主以約820萬元放售，議價後減82萬元或10%，以738萬元沽出、實呎11,354元。原業主於2014年以814萬元購入上址，持貨9年，帳面仍蝕約76萬元或9.3%，連使費料實蝕110萬元或14%。

九龍方面，荔枝角老牌屋苑美孚新邨本月成交量，追平上月全月紀錄。香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，美孚新邨9月至今暫錄約14宗成交，與8月全月成交量相同。吳續稱，美孚新邨新錄第5期恆柏道1號低層B室成交，實用509方呎兩房間隔，原業主去年10月以700萬元放盤，直至近日，終以555萬元成交單位，即累減145萬元或約21%，實呎10,904元；原業主2010年以323萬元購入，帳面賺232萬元或72%。