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傲玟新撻訂 兩房買家遭沒收89萬

【明報專訊】綜合市場資訊，9月至今主要新盤暫錄約15宗取消交易或撻訂，其中原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通或相關人士持有、已屆現樓的何文田傲玟新錄撻訂，該單位為第6座16樓C室，屬實用878方呎兩房間隔，原於本月18日以1786.73萬元沽出，實呎兩萬元，但成交紀錄冊顯示，交易未再有進展，料買家已撻訂，估計賣方沒收5%訂金涉逾89萬元。

VICTORIA COAST加推10伙

本周六招標

早前市場消息指，多家大型銀行對傲玟是次重推的按揭取態審慎；仲量聯行資深董事李遠峰回應查詢指，上述單位撻訂料不涉及按揭問題，買家因個人原因而改變置業主意，故未能完成交易。傲玟自2019年開售以來，累錄10宗取消交易或撻訂。

另日前敲定周五（29日）首推3伙招標、華懋旗下薄扶林VICTORIA COAST，昨日再上載新銷售安排，敲定本周六（30日）起招標推售10伙位於A座的單位，實用面積1363至1367方呎，戶型涵蓋兩房1套及3房1套。

鼎珮陳玉成：冀撤壓測釋購買力

此外，鼎珮持有、已屆現樓的長沙灣睿峰，自今年初開展現樓銷售至今累沽98伙，套現逾11億元。鼎珮董事總經理陳玉成表示，期望港府能盡快撤銷壓力測試，進一步釋放市場購買力。

為配合「十‧一黃金周」，美聯伙鼎珮推優惠，即日至10月30日，經該行購買睿峰的首3名買家，可獲贈2.88萬元電器禮券，總值8.64萬元。經絡按揭轉介營運總監張顥曦稱，為買家提供最高九成按揭，全期按息H加1.3厘，上限P減2厘（P為6.125厘），即封頂息率為4.125厘，另2%現金回贈等，還款年期最長30年。

會德豐恒地多盤 推置業優惠

其他新盤方面，會德豐旗下多個新盤增設置業優惠，由9月30日至10月15日，購入藍田KOKO系列、啟德MONACO系列和OASIS KAI TAK單位的買家，可獲贈尖沙嘴海港城1.8萬元電子購物禮券。

恒地（0012）旗下啟德天瀧、西半山CAINE HILL、港島東THE HOLBORN，粉嶺高爾夫．御苑、大角嘴利奧坊系列等，伙利嘉閣送贈旅遊套票禮券；香港置業送餐飲禮券。

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