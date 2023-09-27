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ISA時裝2250萬購紅磡工廈單位

【明報專訊】雖然本港與內地恢復通關，零售消費市道復蘇進度仍未如預期，部分零售商仍然積極入市；其中以出售多個高檔時裝及配飾品牌為主的ISA時裝店，最新以2250萬元購入紅磡工廈駿昇中心一單位，為該公司自2019年反修例事件後首度入市。

資料顯示，上述為駿昇中心13樓一個單位，面積4170方呎，以成交價2250萬元計，呎價5396元；原業主早於1994年以615萬元購入，持貨29年，帳面獲利1635萬元或2.6倍。買家以義莎物業投資有限公司（ISA Property Investment Limited）作登記，董事包括姚瑞添等人，即ISA時裝店老闆。事實上，ISA時裝店或相關人士過往多次入市，單計駿昇中心13樓，ISA時裝店先後以1.72億元入市，該公司早於2010年以700萬元購入第一個單位，2014年以3050萬元加碼，到2019年再以約1.123億元購入一籃子單位共20,605方呎，折合呎價約5448元。

4年前曾斥1.1億購同廈一籃子單位

另仲量聯行發表報告指出，整體甲級寫字樓市場空置率自4月起連升4個月後，在8月底漸見穩定，維持在12.8%。仲量聯行香港董事總經理兼商業部主管鮑雅歷表示，整體甲級寫字樓市場8月錄得22.98萬方呎淨吸納量，為需求較疲弱的寫字樓市場帶來好轉迹象，惟由於寫字樓租賃需求仍疲弱，加上新寫字樓供應量持續增加，料租金持續受壓。

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