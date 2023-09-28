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上月私宅租金創逾3年半新高

【明報專訊】加息陰霾下，樓價持續受壓，但私宅租賃市場受惠暑假旺季、專才通計劃和公司客入市刺激下，租金走勢維持強勢；差餉物業估價署公布，今年8月本港私宅租金指數最新報185.4點，按月升1.42%，升幅高於7月的1%，數字更連升7個月，累升約6.8%，創2020年1月185.5點後逾3年半新高。

若計算今年的租金升幅，相對去年底累升5.64%，跑贏同期樓價升幅（升1.34%）。有業界人士稱，目前「轉買為租」及專才來港的需求帶動下，第四季租金有力再漲3%，全年租金可望看升一成。

據差估署資料，各類單位租金指數均上升，其中A、B及C類中小型單位樓價指數報188.7點，按月升1.45%；D及E類大型單位樓價指數報147.9點，按月升0.34%。不過，相對2019年8月高位200.1點，8月指數（185.4點）依然相差7.35%。

若再仔細分類計算，過去7個月來，以B類物業（實用431至752方呎單位）的升幅最大，今年1月指數為171.3點，數字最新報184.2點，過去7個月累升7.53%（見表）；其次是C類和E類物業，分別為實用753至1075方呎、以及1722方呎或以上的單位戶型，在過去7個月升同升7.19%。

分析：9月有力再升1.5%

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，私宅租金持續上升，差估署租金指數8月報185.4點，創自2020年1月後的逾3年半新高，首8個月累升5.64%，料9月有力再升1.5%，帶動第三季單季大升4%；至於在目前多了「轉買為租」及專才來港大量住屋需求帶動下，第四季租金有力再漲3%，全年租金可望看升一成。

萊坊董事王兆麒表示，政府推出「高才通」計劃令勞動人口增加，對本地住宅租務需求持續帶來剛性的需求支持，帶動租金上升，預計全年私宅租金指數可上升8%。

[香港地產]

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