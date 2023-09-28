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龍豐藥房每月逾百萬 租旺角家樂坊巨舖

【明報專訊】本港經濟復常下，藥房近期擴充步伐加快。市場消息稱，龍豐藥房再大額租用核心區商舖，新近租入旺角家樂坊地下約1.8萬方呎巨舖，月租逾100萬元，較2020年的前約200萬元跌價五成，而龍豐自今年通關後，先後承租尖沙嘴、旺角兩大核心區域一線舖。

呎租56元 比前租約挫五成

美國連鎖波鞋及運動服裝店Foot Locker，今年初宣布在香港的分店全線結束，業主亦隨即將有關商舖在市場放租，並於放租多時後終獲承租，其中上述旺角商場家樂坊地下1.8萬呎巨舖，市傳獲龍豐藥房以月租逾100萬元租用，呎租約56元。

翻查資料，上述商舖原由連鎖服裝品牌H&M租用，高峰時曾經租用家樂坊地庫至1樓、共5.4萬方呎樓面，月租高達900萬元，呎租約167元；惟疫情衝擊下，該品牌縮減業務，並尋求頂租，在2020年9月獲Foot Locker以200萬元租用地下1.8萬方呎。Foot Locker頂租約兩年，在今年初宣布結束香港和澳門實體及網站業務。

自本港今年通關以來，龍豐四出尋覓租盤，租用兩大零售核心區的商舖，除上述旺角商舖外，今年5月亦以月租100萬元租用尖沙嘴「名店街」廣東道86至98號文利大廈地下1至3號舖，面積約4275方呎，呎租234元。

[香港地產]

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