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啟德海灣1期最快下月推 涉逾千伙 憧憬政府減辣 項目去年7月已批預售

【明報專訊】日前財政司長陳茂波談及辣招時突轉口風，市場憧憬下月特首李家超任內第二份《施政報告》，或公布「減辣」措施，有個別市區大型新盤隨即準備推售。早於去年7月已批預售、原定於今年初推售的嘉華（0173）、會德豐及中海外（0688）啟德跑道區啟德海灣1期，提供1017伙，樓花期約19個月，最快下月上載樓書及展開銷售，似乎有意趁下月政府有機會公布「減辣」措施前後推盤。

明報記者 管龍欣

值得一提，下月亦有多個樓花新盤擬推售（見表），其中樓花期長約12個月的新地（0016）天水圍天榮站項目1期YOHO WEST，亦剛好受惠於放寬樓花按揭後的新措施。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明稱，啟德海灣項目總共提供2138伙，最快下月先推1期應市，提供1017伙，項目主打一房及兩房戶型，並將以貼市價推出。

主打一至兩房戶 實用280呎起

翻查資料，項目早於去年7月獲批預售，並曾於今年初宣布最快2月推出，惟昨日才公布最新銷售部署。溫偉明稱，通關後經濟復蘇速度不似預期，故放緩賣樓步伐，雖然近期市場觀望氣氛濃厚，但見政府有意「減辣」救樓市，故願意擔當「點燃」市場的角色，以貨如輪轉的策略推售樓盤。溫又指出，近月租賃暢旺，預期能吸引投資者重返市場，因此現時是推盤的好時機。被問到對特首下月《施政報告》的期望時，溫認為可從買家印花稅BSD及從價印花稅DSD着手，降低稅率，從而鼓勵投資者入市，以及吸引外地專才「落地生根」。

啟德海灣1期由3座組成，包括第2A、2B及2C座，其中1房戶佔約38%、實用面積約280餘方呎起；兩房佔約32% 、實用面積約400餘方呎起；兩房連儲物室佔約23%、實用面積460餘方呎起，以及3房佔約7% 、實用面積580餘方呎起。

澐璟特色戶1.67億沽破頂

此外，華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作、樓花期長約16個月的啟德跑道區澐璟，再次刷新啟德跑道區住宅的新高價紀錄，最新以逾1.674億元沽出頂層特色戶；為第8座38樓A室，實用2729方呎4房3套房間隔、連467方呎天台及77方呎平台，成交價逾1.674億元（連車位）、實呎61,354元，創項目成交價、呎價新高外，同時亦為跑道區最高呎價紀錄，成交價亦為啟德住宅之冠。據成交紀錄冊顯示，買家享首年保修及裝飾和家具優惠。

項目本月至今已錄兩宗一手成交，吸金約2.9億元；去年11月推售至今累沽100伙、吸金逾51億元。值得留意，澐璟第1座27樓A室屬實用面積2088方呎4房3套房間隔，本月以逾1.21億元售出（連雙車位），實呎5.84萬元，呎價一度創啟德跑道區新高。

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